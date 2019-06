Garantizan la provisión de vacunas para completar el calendario

Esta mañana el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos se reunió con el equipo de inmunizaciones que representó a Catamarca en la reunión de los jefes de los Programas Provinciales de Inmunizaciones (PAI) que se desarrolló en Capital Buenos Aires. El encuentro, del que participaron todas las provincias, tuvo como meta actualizar el estado de situación de la provisión de vacunas, coordinar la distribución de las mismas y trabajar en las estrategias de coberturas vacunales, entre otros temas.

La semana que viene comienza la distribución de la dosis del tercer trimestre. Hay una demora por parte del laboratorio productor en la entrega de la vacuna para la meningitis en la región de las Américas que explica la reducción del stock.

La encargada del Vacunatorio Central del Ministerio de Salud de la Provincia, Viviana Cibiriain de Núñez señaló, al finalizar el primer encuentro del Plan Ampliado de Inmunizaciones, que “entre los puntos más importantes que se hablaron, se garantiza la vacunación de todo el año del calendario. Nación nos garantizó que no va a haber faltantes de vacunas, solamente la excepción de la Menveo, que en este trimestre no está garantizada en todo el país, las demás todas”.

“La baja en la cobertura es nacional, como la mamá tiene una etapa de 6 meses a 12 meses que no llega al vacunatorio porque no tiene ninguna de las vacunas que están en el calendario, por eso no llega; pero es una vacuna obligatoria y se debe colocar. Tenemos muchas en la primera, pero no vuelven por la segunda dosis”, aseguró Cibiriain. Cabe señalar, que en el caso de la vacuna Menveo que Argentina la adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la actualidad el faltante está relacionado con retrasos en el proceso de fabricación del laboratorio productor. Desde la cartera sanitaria nacional además informaron que la semana que viene comenzará la distribución de las dosis de las vacunas del Calendario Nacional correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre).

Asimismo, desde Nación garantizan la provisión de vacunas y distribuye anualmente 42 millones de dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación. No hay razones para alertarse ni preocuparse ya que no hay ningún faltante crítico.