Bergman llegó a Catamarca para inaugurar la oficina de Ambiente

Ayer, el secretario de Gobierno y Ambiente Sustentable, Sergio Bergman, arribó a Catamarca para inaugurar las oficinas regionales de Ambiente y poner en funciones a la Coordinadora del NOA, Agustina Walther.

En diálogo con LA UNION, el funcionario del Gabinete del presidente, Mauricio Macri, explicó que las oficinas permitirán dar servicio a la región, a los productores y a las organizaciones vinculadas al medio ambiente, evitando así que tengan que tenga que trasladarse hasta ir a Buenos Aires para realizar gestiones.

Bergman también se refirió a la situación política del país tras la incorporación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente de la fórmula que encabezará Macri dentro del nuevo espacio denominado “Juntos por el cambio” y celebró la decisión. Considero que, en términos políticos, se trata de una apertura que se da desde el espacio de Cambiemos, algo que se venía pidiendo desde otros sectores. “Lo que más me preocupaba es que haya una sensación de que no se escuchaba o de que no había la plasticidad suficiente para adaptarse al contexto de la política nacional” y consideró que la alianza con Pichetto, más allá del efecto sorpresa, deja esa duda. Al tiempo que agregó: “Es un hecho de grandeza y patriotismo de referente de partidos opositores que estén dispuestos a integrar una fórmula. No lo veo como una herramienta electoral para asegurar el triunfo, lo veo como una herramienta institucional para que ese triunfo tenga sentido el día después”. Posteriormente, Bergman se trasladó hasta el CAPE, donde junto al secretario de Ambiente de la Provincia, Juan Rosales, mantuvo una reunión con un grupo de productores.

Ejes de trabajo

“Estoy contenta de sumarme al trabajo de Nación en el cuidado del ambiente. Vamos articular con Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago, municipios para acercar los beneficios, los programas y dar respuestas”, declaró a este medio la flamante funcionaria.

Agustina Walther comentó que, en primer lugar, se abocará a trabajar con los beneficiarios de la Ley de Bosques. Dijo que, próximamente, habrá capacitaciones en Santiago del Estero.