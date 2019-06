Reartes: “Me cansé de esperar a Brumec, no recibí ayuda”

Uno de los gimnasios tradicionales en este último tiempo es, sin dudas, el de “Quinta de Olivos”, ubicado en el norte de la ciudad y que hoy se encuentra cerrado por refaccionamiento. El dueño del gimnasio y formador de boxeadores, Alejandro Reartes, habló con un medio especializado y en sus declaraciones apuntó contra la Secretaría de Deportes.

Con respecto al refaccionamiento, dijo: “He resuelto cerrar el gimnasio por refacción. No voy a atender más a nadie. Tengo dos alumnos que son la excepción porque vienen hace mucho tiempo y van a debutar ni bien cumplan los catorce años”.

Luego, comenzó a ser crudo en las declaraciones y apuntó a la Secretaría de Deportes: “Al secretario de Deportes, Maximiliano Brumec, me cansé de esperarlo y como parece que lo bajaron de la candidatura a intendente, ya no hay ninguna ayuda para ningún gimnasio. Yo nunca recibí ninguna ayuda para mi gimnasio, todo lo que tengo es en base a mi esfuerzo personal y el sacrificio de mi familia que me acompaña. Me pongo las pilas, en esta oportunidad, y lo cierro al gimnasio, porque sino no voy a poder atender a los boxeadores y a la vez estar trabajando, no queda bien. Lo voy a cerrar por tres o cuatro meses y después voy a tener una apertura amplia para todo aquel que quiera venir a entrenar”, lamentó el entrenador.

También, disparó: “Ante el secretario de Deportes te tenés que llenar la boca agradeciéndole una triste, pero que también sirve, ayuda, una triste sponsorización de diez mil pesos. Diez mil pesos cuesta el alquiler de un club y hay que agradecerle y prometerle que lo vamos a votar si es candidato a intendente. Basta de permitir que se haga política con el boxeo”.