El dólar bajó un peso y perforó los $45 tras la designación de Pichetto

El dólar bajó un peso y perforó los $45 tras la oficialización de la fórmula presidencial oficialista que integrarán Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. El clima de euforia continuó en los mercados con nuevas escaladas de acciones y bonos argentinos, mientras el riesgo país se mantuvo estable tras un derrumbe de casi 90 puntos el martes.

La divisa se negoció con una baja pronunciada desde el inicio de la rueda cambiaria. El tipo de cambio mayorista comenzó a transarse a 44 pesos al inicio de la rueda cambiaria, con una baja de 70 centavos desde el día previo. Finalmente, con el correr de las horas, el peso profundizó esa apreciación y cerró con un valor de $43,67.

Para el ahorrista, los precios del dólar en las pizarras y homebanking de las entidades financieras perforó los $45 y cerró a $44,87, un valor que no tenía desde el 24 de abril. Para los operadores financieros, el mejor clima en los mercados reactivó el ingreso de divisas desde el exterior. "La mejora en las expectativas alentaron desarme de posiciones e ingresos desde el exterior con un empuje que no tuvo resistencia del lado de la demanda genuina (de divisas), comentó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios. Una caída de ese nivel en el tipo de cambio en una sola rueda no sucedía desde el 29 de abril, cuando pasó de $45,59 a $44,33 en la cotización mayorista.

El resto de los indicadores financieros continuaban en alza, luego de la noticia electoral conocida el martes y que provocó en las últimas horas del mercado compras masivas de activos argentinos.

Este miércoles el Merval trepaba 6,4%, con subas generalizadas. Los ADR argentinos, es decir las compañías nacionales que cotizan en Wall Street, ganaban hasta 10,4% hacia las 15. Los bonos argentinos también registraban subas y el riesgo país rondaba los 850 puntos, a pocas horas de que los espacios políticos cerraran sus alianzas hacia las elecciones primarias. El Banco Central aprovechó la calma cambiaria para continuar con la baja en la tasa de interés de las Leliq. Este miércoles el rendimiento de este instrumento financiero cayó por debajo del 68%, por lo que igualó el nivel que tenía a fines de abril, antes del último apretón monetario del BCRA que llevó la tasa a 74%.

El mercado leyó la designación de Pichetto en el binomio que competirá en las PASO como una señal de "apertura" del oficialismo -ahora rebautizado Juntos por el Cambio-. En sus primeros reportes, los bancos de inversión celebraron la "apertura" del presidente Macri hacia el peronismo "racional" -en términos de JP Morgan. Los analistas interpretaron que eso facilitaría a Macri en el corto y mediano plazo estabilizar la economía, perfilarse mejor hacia octubre y, luego del 10 de diciembre, encarar las reformas laboral y previsional.