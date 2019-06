Torneo de Ajedrez para celebrar los 150 años del Club Social

Los próximos 22 y 23 de junio en nuestra ciudad continuarán los festejos por los 150 años del Club Social 25 de Agosto con dos campeonatos de ajedrez IRT sub 2200 y sub 1700 válidos al ranking mundial y clasicatorios para las nales argentinas. El mismo contará con $20.000 pesos en premios y será organizado por la Asociación Catamarca Ajedrez. Cabe señalar, que este torneo signica las seminales argentinas en Sub 2200 y Sub 1700, válido para el ELO FIDE. El campeonato se realizará a 6 rondas con un tiempo de 1 hora más 30 segundos.

Para inscribirse dirigirse a este link https://forms.gle/pd4i5exyfzgia28 catamarca ajedrez o por mayor información al facebook: /Catamarca.ajedrez.9