Convergencia peronista presentó candidato a concejal capitalino

El joven dirigente Esteban Lobo se postula como precandidato por el peronismo del circuito 7 de la Ciudad. Desde Convergencia Peronista, viene recorriendo los barrios de esta zona junto a Layla Natalia Barrientos y compañeros del Ministerio de Obras Públicas.

En relación a su postulación, Lobo subrayó: “En el circuito 7 hay muchos dirigentes importantes del peronismo, que vienen trabajando con la gente, pero necesitamos en esta elección recuperar la concejalía y unir las distintas propuestas en un proyecto que sea acompañado por la gestión”.

“El Gobierno de la Provincia junto al Municipio, realizaron obras importantes, como la plaza Virgen del Valle, se mejoró la iluminación y urbanización de la zona, se hicieron obras viales y de asfalto como la unión de la avenida Latzina y avenida Figueroa, la bajada Emaús, Bartolomé Castro y las nueva rotonda de avenida México y Virgen del Valle; pero hay una ausencia del actual concejal con las diversas realidades que tienen uno de los circuitos más grandes de la Ciudad”, continuó.

Y señaló que “Los vecinos de los barrios no conocen a su concejal. No hay un trabajo con las instituciones, hace poco visitamos y compartimos las actividades que realiza el Merendero “Gauchito Gil” y nos contaban que falta el puente de trabajo entre las enormes necesidades de la gente y el Municipio, y eso es porque falta gestión, porque no se camina y se llega a la gente. Y esto se da en muchos barrios del norte. El próximo concejal de nuestro circuito debe trabajar junto al futuro intendente”.

Finalmente, Lobo afirmó que forma parte de una generación de jóvenes dirigentes, con identidad peronista y que desde hace 8 años de gobierno acompañan a Lucía Corpacci en trasformaciones.