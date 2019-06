Un centenar de remises y taxis se manifestó a favor del proyecto del municipio

Un centenar de taxis y remises se movilizaron en la jornada de ayer frente al palacio Municipal. Los remiseros, que tenían una entrevista prevista con el intendente, pararon durante dos horas para hacer sentir su apoyo al proyecto elevado al Concejo Deliberante por el ejecutivo municipal en el que se contempla la unificación de ordenanza entre taxis y remises que prevé el análisis de la tarifa nocturna, la creación de un padrón único de choferes y otros puntos que beneficiarán tanto a permisionarios de vehículos como a los choferes.

En este sentido, Federico Salguero, uno de los representantes de la empresa Cathedral, explicó: “Nos manifestamos para brindar nuestro apoyo al proyecto que presentó Jalil que nos beneficiará a todos. El objetivo es la unificación del instrumento legal. Los taxis siguen siendo taxis y los remises, remises, el servicio sigue siendo diferenciado”.

“Este proyecto nos beneficia en un montón de puntos a nosotros, la tarifa nocturna, la creación del padrón de choferes, la prohibición de “uber”, “cabify” y/o similares, el 100% del préstamo para la renovación de las unidades, que los aumentos de tarifa serán automáticos dos veces por año y será determinado por la inflación, canasta básica y combustible, merma de impuestos que conciernen a nuestra actividad, eliminación del carnet sanitario y desinfección, son como diez puntos que nos favorecen. El tema del taxis compartidos, ya quedó en segundo plano, hasta ahora entendemos que esto está fuera del proyecto, lo que nos importa es que se discuta lo que nos necesitamos para mejorar nuestra condición”, aclaró.

Por otro lado, remarcaron que “hay un grupo de permisionarios que no entienden y que confunden a la sociedad sobre lo que estamos pidiendo. También los taxistas presentaron un proyecto que busca que los remises solo trabajen si salen de la base. A nosotros no nos interesa la parada, que ellos presenten los proyectos que ellos quieran, nosotros no nos metemos pero que no busquen perjudicarnos. Nosotros tenemos claro lo que estamos pidiendo, en este momento vamos a acompañar este proyecto”.

En relación a la reunión mantenida con el secretario de Gobierno Municipal, Hernán Martel, Salguero comentó que “la reunión fue altamente positiva, también pudimos hablar con el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Zelaya, quien nos espera el lunes. Tendremos una reunión con la Comisión de Transporte en el Concejo Deliberante para tratar el Proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal”.