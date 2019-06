En dos manifestaciones distintas, reclamaron por viviendas y terrenos en el Loteo Parque Sur

En las primeras horas de la mañana de ayer, un grupo de unas veinte mujeres, se manifestó frente a Casa de Gobierno, cortando las calles Sarmiento y República, en reclamo por ayuda para la construcción de viviendas en el Loteo Parque Sur. El reclamo apuntó a la gobernadora Lucía Corpacci, y al secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, quienes realizaron la entrega de viviendas en el mismo sector, el lunes pasado.

En este sentido, una de las manifestantes, declaró: “Hace años que venimos solicitando viviendas dignas, es nuestro derecho. Ayer -por el lunes-, quisimos hablar con la gobernadora, pero no nos dio ni bolilla. Sáenz se nos rio en la cara. Le dijimos que tenemos los papeles presentados y nadie nos da una respuesta”.

Según las manifestantes, el grupo al que representan de aproximadamente 40 familias, tiene el decreto municipal de entrega de los terrenos, y Catastro municipal les dio un plazo de un año para realizar las construcciones.

“Pero cómo vamos a construir si apenas nos alcanza para comer, somos familias de escasos recursos. Muchas tenemos carga familiar y algunas madres solteras. Tenemos trabajos informales y hay veces que no nos alcanza ni para comer”, aclararon las manifestantes. A lo que agregaron: “Parece que si no estás en política nadie te va bolilla. Nos pone contentas que les den las casas a esas chicas porque las conocemos y sabemos que necesitan. Pero también nos da bronca, porque algunas se inscribieron el año pasado, y muchas de nosotras hace años que estamos esperando”.

A su vez comentaron que “después del acto se acercó una chica que trabaja con Sáenz y nos dijo que le trabajemos, que ella está cerca de Sáenz y sin política no vamos a conseguir nada… esto no es justo… les pedimos porque necesitamos y no podemos hacerlo solas. Necesitamos que nos tiren una soga para salir adelante. Después, van a venir a pedirnos el votito… estamos cansadas de esto”, aclararon.

Ya en horas del medio día, se conoció que representantes de la Secretaría de la Vivienda, se acercaron a las manifestantes, que se trasladaron al CAPE, para intentar buscar una solución.

Plaza de la Estación

Por otro lado, frente al palacio municipal, otro grupo de vecinos se manifestó solicitando la presencia del intendente Raúl Jalil y exigiendo respuesta en relación a la entrega de terrenos.

Según manifestaron, ellos ya había presentado la documentación solicitando los terrenos con la secretaria del intendente y había adjuntado documentación pertinente pero cuando fueron a Catastro, esa documentación no estaba.

“Nos mandan de acá para allá, y nadie nos da una respuesta. Es todo una mentira. Vamos a seguir cortando hasta que nos solucionen el problema”, exclamaron.