Molestia en el FCyS-Cambiemos por la inactividad de la Comisión de Acción Política

A 48 horas de que se venza el plazo para la presentación de alianzas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Comisión de Acción Política (CAP) de la principal fuerza opositora no logró avanzar en ninguno de los puntos para los que fue creada. Esta “paradójica” inacción de esta comisión genera molestia en gran parte de los sectores que integran el FCyS-Cambiemos, tanto de las líneas de la UCR que no forman parte de la orgánica partidaria como de los partidos que integran la alianza.

Luego de postegarse el tercer encuentro de la CAP, que estaba previsto para el pasado viernes, los partidos no volvieron a reunirse y siguen sin acordar cómo será el reglamento de la PASO, punto clave para la previsibilidad y transparencia del proceso electoral.

Hasta hoy, lo único que se acordó en la CAP es un piso del 25 % de los votos, que cada lista que participe de la primaria deberá obtener para ingresar en la división de los cargos colegiados que se definen a través del sistema Don´t.

Entre los puntos que quedaron sin definirse se encuentra el de la integración de la Junta Electoral. Este tema generó discusiones entre los diferentes sectores, ya que desde la orgánica partidaria pretenden que la UCR cuente con siete integrantes propios y que los principales partidos que integran la alianza cuenten con un representante cada uno.

Los cuestionamientos, en este punto, se basan en que esto le permitiría a los sectores que conducen el radicalismo tener mayoría automática en la Junta Electoral y “hacer y deshacer a gusto” en lo que se refiere a la marcha del proceso electoral.

Otro tema no regulado hasta ahora es si se permitirá listas colectoras que aporten a un mismo candidato a gobernador o intendente, lo que permitiría además que haya lista de unidad en algunos distritos, permitiendo a los sectores no tener que hacer un armado propio en todos los departamentos.

De esta manera, los sectores ajenos a la conducción de la UCR cuestionan que finalmente será aquella la que manipule y establezca el reglamento de la PASO a su medida.

En definitiva, lo que parece estar claro es que no habrá una lista de unidad y el sector comandado por el oficialismo radical se enfrentará a los “díscolos” boinablancas que irán aliados a otros sectores como el PRO.

Premio Oscar para la CAP

El representante del FAPRA en la CAP, Fernando Navarro, cuestionó la falta de apertura de la orgánica de la UCR y opinó que se pretende restringir la participación de los sectores ajenos a ella.

En diálogo con LA UNION, el edil capitalino dijo que “hasta el dia de hoy no se avanzó en nada y van a esperar hasta al último día para fijar las reglas de juego. Esta Comisión de Acción Política no se está reuniendo a propósito, no están queriendo que se traten los temas, no los quieren debatir y el miércoles nos van a imponer un reglamento a su medida”.

“Esta CAP es digna de darle un premio Oscar a la mejor escenografía”, ironizó y sostuvo que la conducción de la UCR “quiere simular un debate que no lo dan”. “Estamos en esta situación de incertidumbre de no querer establecer las reglas de participación, tendiendo a restrigir la participación de los sectores que no están con la orgánica partidaria”, cuestionó.