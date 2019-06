José Rivera hizo historia en el Mundial de Ultra Trail

El pasado sábado por la mañana, en Miranda Do Corvo, Portugal, el catamarqueño José Ignacio Rivera entró en la historia del atletismo de montaña local, al terminar N° 50 en el Mundial de Ultra Trail, que se corrió sobre la distancia de 44km. El más conocido como “Nacho” fue el argentino mejor ubicado de la Selección, inclusive por encima de Gabriel Santos, quien es una de las grandes figuras del atletismo de montaña argentino. Rivera empleó un tiempo de 4h.03m, 02s para realizar el recorrido, y al término de la competencia dijo que se sentía “feliz, tranquilo y agradecido de todo el apoyo recibido”.

Por su parte, Joaquín Narváez debió abandonar por una lesión ante el pedido del técnico argentino Fabián Campanini. El DT indicó que “Nacho hizo un carrerón y Joaquín se lesionó días antes de la carrera y no lo pudimos recuperar, por lo que le pedí que abandone ya que se podía agravar su situación”, a lo que Narvaez agregó “los primeros kilómetros el dolor era insoportable y el profe me dijo que no siga, ya que no tenía sentido, por lo que me quedó con mucha bronca” cerró Narváez, quien junto a Rivera representaron a Catamarca por primera vez en un Mundial.