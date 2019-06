Capacitaron en La Puerta sobre animales ponzoñosos

Días atrás, el departamento de Zoonosis que depende de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia estuvo presente en la localidad de La Puerta, Ambato donde sus integrantes brindaron una capacitación sobre animales ponzoñosos en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad.

La misma estuvo a cargo de la jefa de departo de Zoonosis, Médica Veterinaria, Constanza Martínez y la Médica Veterinarias Virginia Gattarello, quienes se refrieron sobre las víboras, escorpiones y arañas.

Participaron de la charla taller el Ing Agronomo Pablo Sotomayor; el director de INTA AER Paclín, Fernando Balbi; el director de Radio Municipal, Alexis Moya; el asesor municipal, Jorge Varas; además de un integrante del Área de Deportes, Orlando Espilocín; el director de Acción Social de La Puerta, Maximiliano Sosa, de Sanidad Municipal, Natalia Rodríguez, agentes de Salud y público en general.

Cabe señalar, que la jefa del departamento de Zoonosis, Med. Vet. Constanza Martínez, hizo hincapié en que en caso de accidentes, si es posible, capturar el animal para que los médicos puedan identificarlo; y dijo “en el caso de las víboras, casi siempre se destruye la cabeza que es fundamental para poder identificar si son venenosas”.

Medidas de prevención

Desde el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud, se recomienda conocer las características de los animales, para su correcta identificación, y tomar precauciones para evitar mordeduras y picaduras.

En el caso de la Viuda Negra, tener en cuenta que mide alrededor de 2 o 3 centímetros, es de color negro brillante con mancha rojas en el abdomen, y posee una mancha roja con forma de reloj en la cara inferior del abdomen.

Se recomienda mantener el hogar limpio, especialmente detrás de cuadros y muebles, y revisar sábanas al acostarse. En caso de picadura poner hielo en la zona afectada, esto ayuda a inactivar el veneno, y acudir inmediatamente al Centro de Salud más cercano.

En cuanto a las víboras peligrosas, la Yarará tiene cuerpo grueso, cuello bien marcado, cabeza triangular con hocico redondeado y ojos con pupilas elípticas verticales. La Yarará chica posee dibujos con forma de trapecio y la Yarará grande dibujos con forma de “C” acostada.

La Coral posee cabeza no muy marcada con hocico obtuso y ojos pequeños poco visibles. Cuerpo largo y delgado con anillos completos de color negro, intercalados con blancos y rojos.

Como modo de prevención, se recomienda no introducir manos o pies dentro de cuevas de roedores, grietas de piedras o huecos de árboles. Usar calzado cerrado o de caña alta cuando se transite por el campo, principalmente por montes o sendas poco transitadas. Mantener libre de malezas la zona alrededor de la casa o campamento. En caso de mordedura NO hacer torniquetes ni ataduras, NO succionar la zona de la mordedura y NO colocar líquidos. Inmovilizar al herido y trasladarlo al Centro de Salud más cercano.