Para el oficialismo, la precandidatura de Barrionuevo no cosechará muchos votos

Tal como lo había anunciado en exclusiva LA UNION, el sábado, Luis Barrionuevo arribó a la provincia y, en el predio de UTHGRA, lanzó su precandidatura a gobernador, con fuertes críticas al oficialismo provincial. Ante la noticia, legisladores del oficialismo cuestionaron al gremialista pero a la vez indicaron que el poder de daño del dirigente sindical no es muy importante.

En diálogo con este medio, el diputado Marcelo Murúa dijo que la “movida” política del sindicalista no lo sorprendió porque “es lo mismo que pasa siempre en épocas electorales” y analizó que en esta oportunidad, Barrionuevo “está siendo consecuente con lo que hace a nivel nacional que es tratar de dividir al peronismo a través de una propuesta alternativa”.

“Quiere sumarle votos a Roberto Lavagna y no hace otra cosa que beneficiar a Mauricio Macri, tratando de restarle votos al peronismo. Es lo mismo que quiere hacer acá a Catamarca y es lo mismo que quiso hacer en elecciones anteriores. Aparece un par de meses antes de la elección, pretendiendo poner condiciones de cómo tenemos que armar la lista en el peronismo o cuáles son los nombres que significan algún límite para él, cuando creo que no le corresponde opinar porque él pertenece a un espacio diferente”, añadió.

En las elecciones de 2017, el acuerdo entre el barrionuevismo y el oficialismo trajo aparejado que dirigentes que responden al gremialista recalaran en diferentes cargos en el Gobierno como por ejemplo el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera. Sobre esto en particular, el diputado del FJPV consideró que el acuerdo se estableció con dirigentes que provenían de ese sector y no con Barrionuevo “que siempre se maneja con los intereses que lo mueven a nivel nacional porque él no vive en Catamarca y no está al tanto de lo que pasa en Catamarca”.

Por último, opinó que la precandidatura del gremialista no le restará votos de manera significativa al oficialismo. “Barrionuevo se presentó en varias ocasiones y no nos hizo daño, al punto de perder alguna elección. Así que yo creo que va a seguir en el mismo sentido. Creo que la gente está cansada de ver cómo este dirigente aparece cuando hay una puja electoral y después desaparece dos o tres días después de la elección hasta que dentro de dos años más vuelve a aparecer.

López Rodríguez

Por su parte, el diputado Armando López Rodríguez coincidió con su par y dijo que Barrionuevo “como hace décadas, se muestra un rato antes cada elección y después se vuelve a su lugar en el mundo que es la Capital Federal, porque lamentablemente, jamás pudo replicar en las urnas catamarqueñas el éxito que tiene en la prensa”, sostuvo el legislador para agregar que “escucharlo opinar de la situación del justicialismo en Catamarca es más de lo mismo: siempre que habla es para intentar dividir y destruir, nunca se podrá esperar de Barrionuevo una propuesta constructiva, porque nunca mostró otro interés que su ambición personal”.

En tanto que el diputado Augusto Barros prefirió no opinar sobre el tema, ya que en el peronismo “estamos abocados a las asunciones del PJ en toda la provincia, que es ahí adonde está el verdadero espítitu del peronismo en Catamarca.