Godoy será precandidato a senador por Ambato

El secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca), Juan Godoy, confirmó que se postulará a senador por el departamento Ambato en la próxima contienda electoral.

El referente gremial de los docentes dijo que el espacio político con el cual competirá en los comicios está dentro del Partido Justicialista.

En ese contexto, Godoy explicó que la agrupación “Volver” con la cual disputará la banca provincial, forma parte del kirchnerismo de la primera hora.

“En la elección anterior, el actual Gobierno de la provincia, no fue como el frente Unidad Ciudadana, sino como Frente Justicialista para la Victoria, algo que en lo interno estratégico nos enojó mucho porque no quedaba claro si estaban o no con Cristina. Ahora estamos juntos en lo provincial porque sabemos que apoyan el armado nacional o mejor dicho la formula Fernández - Fernández. Este acuerdo del Gobierno provincial con Cristina, indudablemente nos acerca en el ámbito provincial”, declaró.

Por otra parte, Godoy dijo que en lo político, más allá de las diferencias del pasado, se buscará la unidad del PJ. Al tiempo que señaló que aunque todo cambia, desde el espacio “Volver” se encuentran expectantes de quiénes van a ser los candidatos a nivel provincial si va a ser o no la gobernadora Lucía Corpacci la candidata de la lista provincial.

El referente gremial también se refirió a la interna de Unidad Ciudadana y aseguró que continúa la disputa por el sello y agregó que la situación se complicó más. Además, confirmó que días atrás, se presentó una nueva inscripción en la Junta Electoral Provincial. Comentó que un frente se anotó también bajo el nombre de Unidad Ciudadana de Catamarca. “La diferencia es que se aumentó el nombre de Catamarca como si fuese otra expresión política, toda una confusión sobre otra confusión. Habrá que definir si se impugna ese Frente”, reveló.

Consultado sobre su futuro gremial expresó: “Soy vitalicio en el gremio por voluntad de otros. No hace falta seguir en mi cargo, lo importante es que lo gremial siga funcionado”. Y agregó: “Me podré equivocar en algunas cosas, pero nunca cambiar espacio político. Defiendo las consigna de unidad e identidad”, sostuvo.