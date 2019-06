Así fue el emocionante regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Las tres semanas que Mirtha Legrand (92) se tomó para recuperarse de su operación de bridas abdominales dieron un resultado asombroso. La diva reapareció en La noche de Mirtha impecable, ¡como nueva! Caminando erguida y con una sonrisa imponente, la conductora saludó: “Es una vuelta con todo mi amor y cariño”.

Tras acercarse al escritorio con nostalgia, luego de haberla visto allí a su hija Marcela Tinayre (63) por televisión, la Chiqui exclamó: “Estoy muy bien, un poquito más débil para caminar, nada más. ¡pero fantástica!”. Acto seguido, Mirtha hizo gala de su entereza y se puso a mostrar su precioso vestido blanco: “Me lo hicieron anoche a toda velocidad”.

Entre los agradecimientos a quienes la saludaron, mencionó: “Me llamó el señor presidente, se preocupó mucho por mi salud, tanto él como Juliana Awada”. Y con suma picardía, chicaneó a otros de los que le manifestaron un cariño que antes le negaban: “Muchos de los que no me querían, ahora me quieren, je”.

Por otra parte, Mirtha Legrand anticipó que no irá mañana a la entrega de los premios Martín Fierro 2019: “No voy a poder ir a los porque es una ceremonia muy larga y el médico no me autorizó. Hay mucho aire acondicionado, además, las dos nominaciones en las que estoy se entrega muy tarde”.

En la mesa la esperaron Facundo Manes, Luciana Geuna, Paulo Vilouta, Violeta Urtizberea y Matilda Blanco. “Estoy bien, no totalmente bien. Pero de la terapia intensiva quería venir directamente para acá”, reveló la Chiqui a sus comensales. Para que nadie dude de que estaba de regreso y con todo, Mirtha se quejó entre risas cómplices a su producción: "¡Yo tengo hambre y no me sirvieron nada! Perdí seis kilos, que no pienso recuperar. Tengo que hacer dieta. No puedo comer nada de lo que es rico. Pero es por ahora, por estos días".

Promediando la cena, Geuna le preguntó a Mirtha Legrand cómo afrontó su recuperación, y la diva se emocionó al sincerarse: "Es duro, no es fácil… pero estoy bien, rodeada de mucho cariño.Uno le teme hasta a un resfrío a esta edad".

Ciudad Magazine