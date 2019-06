Todos los detalles sobre la entrega de esta noche de los Martín Fierro

Este domingo 9, a las 21 horas, el hotel Hilton, de Puerto Madero, abrirá sus puertas a los 600 invitados a los " Martín Fierro 2019". La premiación será transmitida por Telefe y estará conducida por Marley, quien seguramente lleve a su hijo Mirko.

La esperada gala entregará 33 galardones a lo mejor de la pantalla chica de 2018. Desde las 19, el canal emitirá la alfombra roja, a cargo de Zaira Nara y Chino Leunis.

La ceremonia

El evento tendrá una apertura musical que estará a cargo de Tini Stoessel. La estrella pop se tomó unos días de descanso junto a Sebastián Yatra, con quien se la vió a los besos en pleno vuelo a Miami, pero ya está de regreso en Buenos Aires para cantar su nuevo tema "22", que realizó junto a Pablo Lescano, Greeicy y Sergio "Kun" Agüero, en los premios más importantes de la televisión abierta.

Además, Ricardo Montaner entonará en vivo el tema “Cuando un amigo se va”, de Alberto Cortez, para musicalizar el emotivo momento en que recuerdan a los famosos fallecidos en el último año.

Durante la noche, habrá dos homenajes muy importantes. Por un lado, " ShowMatch" recibirá un reconocimiento especial por sus los 30 años al aire. Es por eso que Marcelo Tinelli estará presente junto a su mujer Guillermina Valdés y sus productores estrellas: Federico Hoppe y "Chato" Prada. Por otro, APTRA, encargado de los premios, tendrá un homenaje porque cumple 60 años.

Los grandes ausentes

Hace un tiempo, Mirtha Legrand le avisó a Luis Ventura, presidente de APTRA, que no irá a la fiesta por primera vez en veinte años debido a su problema de salud.

Asimismo, Moria Casán, quien está nominada a mejor conductora por "Incorrectas", decidió no asistir porque ya había firmado contrato para estar en otro evento.

Otro que se suma a la lista es Adrián Suar, quien aseguró que tenía un viaje programado a Europa y no pudo cambiar los boletos. Sin embargo, las malas lenguas dicen que el director de El Trece prefirió no ir por su guerra con Telefe y porque teme que sus producciones pierdan.

En las últimas horas, Santiago del Moro se bajó de la gala porque no está nominado: “Amo los Martín Fierro, pero no estoy nominado y no voy. Este año no me toca a mí. Tengo varios y soy siempre agradecido. A mí me gustan los Martín Fierro, pero no estoy nominado y es como ir de colado a una fiesta”, contó en "Pamela a la tarde".

Mariana Fabbiani será otra de las ausentes en la gala porque ya tenía planificado un viaje a Nueva York junto a su marido, el productor Mariano Chihade.

Diarioshow