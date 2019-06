Catamarca se prepara para participar de la Colecta Anual de Cáritas

Los días 8 y 9 de junio, se realizará la Colecta Anual de Cáritas en todos los templos y colegios de la Diócesis de Catamarca, al igual que en el resto del país. El origen de esta propuesta solidaria es bíblico. San Pablo organizó una colecta que surgió espontáneamente de dos comunidades: Macedonia y Acaya, para ayudar a los más necesitados de Jerusalén (cfr. Rm 15,25-28). Así como la Iglesia de los primeros años atendía a los más pobres, hoy lo sigue haciendo institucionalmente a través de Cáritas.

El lema de la Colecta que se realizará este fin de semana es “Compartir transforma vidas”. El presidente de Cáritas Argentina, Monseñor Carlos Tissera, advirtió en estos días, ya próximos a la Colecta Anual, que el actual contexto económico-social tiene un impacto fuerte en los sectores más pobres y, si bien, los recursos que dispone Cáritas no alcanzan para responder a las necesidades alimentarias de nuestro país, la organización caritativa de la Iglesia sigue adelante con su misión, tal como se lo pide el Papa Francisco, y poniendo el acento en la promoción humana integral.

En nuestra diócesis al aporte lo pueden realizar en las parroquias o en la sede de Cáritas Diocesana, avenida Señor del Milagro al 100. Pueden también hacer una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 31554660244478 / CBU: 0110466420046602444789.

¿Qué se puede donar para colecta?

Se puede donar dinero, alimentos y ropa que se encuentre en buen estado. No obstante, como en Caritas se parte del presupuesto que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, también se puede donar tiempo y talento.

Respecto del tiempo, hace falta la dedicación de muchos voluntarios. En cuanto a los talentos, a lo que recibimos de Dios hay que aprender a ponerlo a disposición de los demás, por ejemplo, si alguien es versado en música, podría enseñar a tocar algún instrumento o a cantar; si alguien es médico, podría donar algunas consultas; si alguien es abogado podría brindar algún tipo de asesoramiento, etc. Como se trata de crear una red de solidaridad que sea cada vez más amplia e integral, no bastan los recursos materiales, es necesario también el compromiso de todos.

¿Cuál es el destino de la colecta?

Cuando se trata de dinero, un tercio de la colecta lo administra Cáritas parroquial, un tercio Cáritas Diocesana y un tercio Cáritas Nacional. El dinero se emplea para ayuda inmediata (alimentos, vestimenta, medicamentos, pasajes, etc.), para acompañar el proceso de primera infancia, para educación (talleres de oficios, apoyo escolar, becas familiares, becas de estudiantes universitarios y terciarios, etc.), para facilitar el acceso al trabajo promoviendo una economía social y solidaria, para los “Hogares de Cristo” (centros barriales que tienen como finalidad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas), etc.

¿Cómo se percibe la pobreza de las familias en Catamarca?

Por la solicitud de ayuda de personas que llegan a Cáritas, se constata que en Catamarca hay muchas familias que viven en situación de pobreza. Hay datos estadísticos que sostienen que uno de cada tres argentinos es pobre y el último informe dado a conocer en estos días por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que más de la mitad de los niños y adolescentes vive bajo la línea de la pobreza. Catamarca no es ajena a esta triste realidad.

¿Qué propone la Iglesia para mejorar la situación?

Fundamentalmente, vivir en la caridad y en la verdad. La caridad es trasformadora de las estructuras sociales. Esto que puede parecer abstracto, no lo es, porque quien practica la caridad se pone al servicio de los demás, piensa en la otra persona antes que en sí mismo, no busca el propio interés, rechaza la injusticia, se alegra con la verdad… Imaginemos una Catamarca y una Argentina donde a nivel cultural, político, económico, familiar, etc., se viva todo esto, ¿existiría la corrupción, la competencia desleal, la muerte de inocentes, la acumulación de riqueza de unos pocos y la miseria de muchos?

A través de Cáritas y de la Pastoral Social, la Iglesia busca generar conciencia que el camino para salir de la pobreza y de la injusticia es crecer en la caridad y en la solidaridad, es decir, pensar y comprometerse más por el otro que el buscar consolidar los propios espacios de poder.