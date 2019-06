Incertidumbre de los trabajadores de Alpargatas por la venta de la fábrica

El martes, el Gobierno de la Provincia, a través del Subsecretario de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez, dio una gran noticia para el alicaído sector textil. El funcionario confirmó que se concretó la venta de Alpargatas y que el comprador, FIBRAN SUR S.A, se iba a hacer cargo de mantener a los 112 empleados que sobrevivieron a los despidos y retiros voluntarios que hubo en los últimos años.

Sin embargo, los trabajadores que se desempeñan en la planta ubicada en Sumalao, tienen incertidumbre sobre su futuro porque aseguran que desde Recursos Humanos de Alpargatas no confirmaron que la venta se haya concretado.

Movidos por la preocupación, el miércoles a las 11.30 los operarios pararon por un momento la producción para exigir a la patronal que les brinde información sobre la noticia de la venta de la planta y el futuro de sus fuentes laborales. “Hicimos un parate de planta, nos juntamos en Recursos Humanos y nos confirmaron que en realidad la venta de la planta no está realizada todavía. Nos dijeron que hay una carta de intención de venta pero de ahí no está concreto y desde Buenos Aires no dan la orden para decir que ya está vendida”, sostuvieron los trabajadores en diálogo con LA UNION.

La principal preocupación de los trabajadores es saber si, en caso de concretarse la operación, se mantendrán sus puestos de trabajo y bajo las mismas condiciones que en la actualidad. “Nadie quiere estar en el aire cuando asuma el otro dueño, queremos saber qué van a hacer con nosotros porque en el momento que entre la otra empresa, nosotros tenemos que seguir tal cual estamos ahora”, indicaron.

Otra de las preocupaciones de los empleados de Alpargatas surge porque el subsecretario de Industria indicó que durante los primeros nueve meses desde que FIBRAN SUR tome posesión de la planta, la empresa recibirá un subsidio por nueve meses para cubrir la mitad del salario mínimo y vital de los 112 trabajadores. Esto, porque tal como lo publicó este medio, la empresa recientemente radicada en el Pantanillo, Ciudadela SRL, estaría incumpliendo con el pago de los salarios y es beneficiaría de un subsidio similar.

“Nos estuvimos enterando de que los pagos que hace el Gobierno van atrasados. Ex compañeros que están trabajando en la fábrica inaugurada el mes pasado en El Pantanillo nos contaron que los cobros están retrasados y que el Gobierno no está pagando lo que se había comprometido”, indicaron.

Ante esta preocupación, ayer los operarios se reunieron en asamblea con el titular de la Asociación Obrera Textil, Jorge González, para plantear sus inquitudes.