Se agrava la situación de OSEP: Los empleados recrudecen la medida y tomaron las calles

Después de la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer lugar al pedido de modificación de un adicional que había acordado el titular de la obra social, Julio Cabur, con los empleados agremiados, el conflicto que cumple hoy una semana de medida de fuerza, se agravó ayer cuando los empleados decidieron salir a las calles y cortar la arteria en la rotonda frente a la obra social.

Con bombos y pancartas, los empleados agremiados en SEOSP, continuaron con la medida de quite de colaboración por seis horas. Ayer, se sumó un corte de tránsito en la rotonda de la avenida Presidente Castillo por un lapso de 30 minutos.

Otras de las causas que provocaron que la medida de fuerza se agravara está ligada a que el director de la Obra Social habría desconocido la legitimidad gremial y como ya lo había anunciado en los diferentes medios de comunicación, estaban analizando la legalidad de la medida.

“No se pueden hacer paro de brazos caído. Hay huelga, o no hay huelga”, sostuvo Cabur, que además agregó que los se encuentran en esta situación, de quite de colaboración es un grupo minúsculo de empleados y son los que provocan los disturbios.

En este sentido, Luz Rondán, delegada gremial, comentó: “Teníamos la esperanza de que hoy, por ayer, nos llamen a conciliación obligatoria, pero tuvimos la novedad de que el señor director, Julio Cabur, no quiere reconocer al sindicato, por eso no quiere llamar a conciliación obligatoria. Parece que no lee la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, así que no toma conocimiento de que ya somos un gremio reconocido”.

La vocera de los empleados también aclaró que existe un compromiso asumido por el titular de OSEP, y que continuarán con las medidas hasta que el conflicto no se solucione, y dijo: “Necesitamos la solución y que se cumpla con la palabra. Vamos a exigir que se cumpla porque él no solo dio su palabra sino que firmó actas donde entrega y nos daba el ofrecimiento que decía que en el mes de junio íbamos a cobrar”.

Si bien el corte fue levantado por el personal de la Comisaría Tercera, los empleados continuaron manifestándose frente al edificio de la OSEP.

Por su parte, el director de Inspección Laboral (DIL), Ismael Salazar informó que solicitó una reunión al director de la OSEP, pero de continuar el conflicto actuará de oficio porque no hubo un pedido de la patronal.

Para Salazar, “se puede accionar porque lo que se brinda en OSEP es un servicio a la salud y está en riesgo”, también aclaró que es lamentable esta situación y que lo importante es el bien común.

También aclaró que “estoy pidiendo reunirnos con el director Cabur para resolver el problema que va más allá de los intereses de los trabajadores”

Por otro lado, el titular de la DIL reconoció que el gremio que nuclea a los trabajadores de OSEP, SEOSP, cuenta con inscripción gremial que les faculta representar a los trabajadores ante cada reclamo.