Juan Martín Del Potro habló sobre su romance con “Jujuy” Jiménez: “Me trajo suerte en Roma”

Juan Martín del Potro volvió a la Argentina después de dos meses afuera del país, en los que disputó distintos torneos internacionales de tenis. El deportista regresó tras una lesión que lo había dejado dos meses y medio inactivo.

Luego de pasar por el Master 1000 de Madrid, Juan Martín viajó a Italia a disputar el torneo Master de Roma. En medio de su regreso al circuito, el tenista comenzó una relación con Sofía Jujuy Jiménez, a quien conoció a fines del año pasado. "Desde que nos conocimos hubo buena onda. Yo después me fui a Carlos Paz a hacer temporada teatral y él, con sus viajes… Entonces, todo estaba medio ahí", explicó la modelo sobre su vínculo.

Para afianzar dicha relación, el tenista la invitó a Roma para que lo alentara en algunos de los partidos que jugó en el torneo al que llegó hasta cuartos de final cuando perdió con el serbio Novak Djokovic.

"Me invitó y fui. Estuve haciéndole el aguante y bancando a morir. Me encantó, estuvo buenísimo", celebró Jujuy en una nota que dio cuando volvió a la Argentina.

"La verdad, estamos ahí. Tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje a acompañarlo. Disfruté muchísimo de verlo romper esas canchas, pero no sé qué pasará", agregó quien no se animó a hablar de un noviazgo.

Ahora el que regresó fue el tenista -que se quedó en Europa porque participó de Roland Garros-, que también se manifestó contento por la visita de Jiménez. "Estamos bien. Me fue a ver al torneo de Roma y me fue bien, así que me trajo suerte", determinó Juan Martín del Potro.

Sin ánimos de querer más detalles sobre su relación -y hasta chicaneando al cronista de Los Ángeles de la Mañana por no preguntarle sobre tenis-, aseguró que "hay que preguntarle a ella" si está enamorada.

"¿Si estamos en pareja? No. Ya lo dijo ella, además", insistió el tenista con respecto al vínculo que lo une con Sofía Jujuy Jiménez.