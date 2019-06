Romina Gaetani también acusó a Juan Darthés: "Conmigo se pasó de la raya"

Romina Gaetani dejó entrever que fue acosada sexualmente por Juan Darthés cuando trabajaron juntos en Soy Gitano, una tira de Pol-ka que salió al aire en 2003 por la pantalla de El Trece.

La actriz reveló que lo confrontó en los camarines de Simona, la ficción que compartieron el año pasado mientras él estaba bajo las acusaciones de Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, y lo trató de psicópata. Además, criticó al colectivo de Actrices Argentinas por no tomar posición en las acusaciones contra Ricardo Darín.

“No le creo a Darthés. No salí a hablar en su momento de él porque no podía por muchos factores que ahora tampoco puedo decir. En su momento, en esa famosa conversación que tuvimos en el camarin, le pedi que se fuera del Simona. Mi pedido fue extendido hacia la productora. Fue un año muy difícil, y por eso no podía hablar. Ahora casi que puedo empezar a hacerlo”, declaró en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“Él siempre supo mi opinión y yo también no tuve una buena experiencia. En Simona la pasé mal. Contarlo hoy ya sería menor al lado de la denuncia de Thelma Fardin. Decir ahora la situación que tuve con Juan sería menor, pero si soy una mujer más que pasó una mal momento con Darthés, en su momento, haciendo la novela Soy gitano”, confesó la actriz.

“Yo esto se lo recordé cuando hablamos en el camarín. Y también le dije que iba a bancar a Calu. Lo senté y le dije iba a defender a la mujer. ‘Acordate que yo pasé esta situación con vos’, le dije”, aseguró Romina.

“No importa si me acosó, pero pasé una situación fea, que sí, que se pasó de la raya. Que se haga justicia es importante y que se aplique cuando siendo víctima no tenés las herramientas para decir lo que te pasó. Quizá necesitas un recorrido muy largo para encontrar a un abogado que te apoye”, indicó.

“Es importante que esa persona no moleste más a mí, otras actrices o actores. Los hombres también pasan por esas situaciones incómodas en la que ejercieron poder sobre ellos”, sostuvo.

“Cuando a una persona psicópata le decís que te dolió y molestó algo, lo primero que te va a decir es ‘yo nunca te lo hice’, y si redoblás la apuesta, te va decir que es mentira. Después quedamos como locas, histéricas, como loquitas”, señaló la actriz.

“Por eso cuando escuchó hablar a mis compañeras, a mujeres que no la pasaron bien en su laburo, como Érica Rivas o Valeria Bertuccelli, tengo que salir a apoyarlas. Por eso hay que creerle a todas, es un tema personal y no tiene que haber grietas, tiene que haber sororidad y creer en todas”, sentenció Gaetani.

