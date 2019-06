Continúa el conflicto de los empleados de la OSEP

Con bombos y pancartas, los empleados de la OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos) volvieron a realizar este jueves otra jornada de protesta. Por un lapso de 30 minutos, los trabajadores cortaron el transito en la rotonda de la avenida Presidente Castillo, en inmediaciones a la obra social.

El conflicto se inició semanas atrás, por la falta de respuesta al compromiso que habían asumido las autoridades de la OSEP de abonar el aumento del adicional por tareas específicas y que, hasta la fecha, no se liquidó.

“Teníamos la esperanza de que hoy nos llamen a conciliación obligatoria, pero tuvimos la novedad de que el Señor director (Julio Cabur) no quiere reconocer al sindicato, por eso no quiere llamar a conciliación obligatoria. Parece que no lee la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, así que no toma conocimiento de que ya somos un gremio reconocido”, comentó Luz Rondán, delegada de la obra social en diálogo con Radio Valle Viejo.

Asimismo, la delegada explicó que la medida continuará: “Necesitamos la solución y que se cumpla con la palabra. Vamos a exigir que se cumpla porque él no solo dio su palabra sino que firmó actas donde entrega y nos daba el ofrecimiento que decía que en el mes de junio íbamos a cobrar”.

Si bien el corte fue levantado por el personal de la Comisaria Tercera, los empleados continúan manifestándose frente al edificio de la obra social.