Neymar se lesionó y no podrá jugar la Copa América

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la peor noticia para el Scratch: Neymar se rompió los ligamentos del tobillo derecho y finalmente se perderá la Copa América por lesión.

El volante del PSG se lastimó durante el amistoso ante Qatar, disputado el miércoles en el estadio Mané Garrincha, cuando Assim Madibo le realizó una dura falta en la mitad de la cancha por que el brasileño tuvo que ser reemplazado cuando iban solo 10 minutos de partido.

“Debido a la gravedad de la lesión, Neymar no tendrá condiciones físicas ni tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América Brasil 2019″, indicó la CBF en un comunicado.

Durante los últimos días la mirada de los medios deportivos estuvo puesta sobre el brasileño, que fue denunciado por una presunta violación y se especuló que por ese motivo no sería parte del plantel de Brasil para disputar la Copa América.

“Neymar no debería jugar la Copa América. No está para jugar y entrar en conflicto con un rejunte de periodistas. Si juega, Brasil no va a conseguir el título”, había dicho el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Francisco Noveletto. Sin embargo, lo que sacó al crack del torneo continental finalmente fue la lesión de su tobillo.