Las cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

Madre e hijo fueron condenados por trata de personas

El fallo fue dictado por unanimidad por los jueces del tribunal Juan Carlos Reynaga, Adolfo Guzmán y Enrique Litjedan, luego de escuchar los alegatos del fiscal Rafael Véliz Ruiz y del abogado defensor de los imputados, Luis Armando Gandini. Leé la nota completa…

Elián Kotler irá a prisión

Así quedó resuelto ayer, luego de que la Corte de Justicia denegara el recurso planteado por su defensa en cuanto a la pena de cumplimiento efectivo dictada por el juez Forner. Leé la nota completa…

Conflicto laboral en planta textil de Recreo

Ayer, los operarios realizaron un paro y de no encontrar una respuesta favorable a sus reclamos, podrían endurecer las medidas la próxima semana. La empresa textil no realiza los aportes en AFIP, por lo que los trabajadores no cuentan con salario familiar ni obra social. Leé la nota completa…

Internan a una adolescente por la feroz golpiza de su ex pareja

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer. La jovencita sigue internada. En otros casos de violencia contra la mujer, un hombre mantuvo cautiva a la madre de su hijo y un joven de 19 años apuñaló a su hermana en el rostro. Leé la nota completa…

Niegan persecución contra la docente que amenazó con matarse

La subsecretaria de Educación dijo que la docente se encuentra con un sumario y es probable que se encuentre con licencia sin goce de haberes y con su sueldo bloqueado. Leé la nota completa…