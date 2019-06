El FAPRa insiste en que las candidaturas se definan en las PASO

Luego de la primera reunión de la Comisión de Acción Política de la UCR, el representante que tuvo el FAPRa en ese encuentro, Fernando Navarro, insistió en la importancia de que las candidaturas se definan en las PASO. Además, destacó que todas las líneas internas del radicalismo hayan entendido que no se puede excluir a ningún sector.

“Todos entendieron que no podemos excluir a nadie, no estamos en condiciones de excluir a ningún sector aunque sea minoritario. Si no que todos necesitamos ir juntos a las elecciones a los efectos de poder recuperar el Gobierno de la provincia de Catamarca”, comentó respecto de la reunión de la CAP.

Respecto de una posible lista de unidad, indicó que si bien algunos representantes hablaron de esa posibilidad, desde el FAPRa piensan que “sería lo ideal” pero se preguntó “¿quién es el que tiene el metro para medir qué lugares le corresponden a cada sector o quién va a tener la autoridad para decirle a un sector ‘a usted le corresponden dos o tres diputados o a usted ninguno’?”.

Y opinó: “Creo que lo más sano es competir en una PASO, que lejos de ser un pecado, para mí es lo más democrático porque es el simpatizante o afiliado el que elige los candidatos. Podemos concertar un candidato a gobernador o a intendente pero es difícil por ejemplo en una lista de diputados porque tenemos sentados a 9 sectores de la UCR, más los partidos del FCyS-Cambiemos. Es difícil contentar a todos los sectores.