La reacción de Joaquín Furriel cuando le consultaron sobre el embarazo de Eva de Dominici

Joaquín Furriel y Eva de Dominici anunciaron su separación a mediados de 2018, luego de dos años y medio de noviazgo. A pesar de la ruptura, los actores mantienen una buena relación y así lo dejó en evidencia el galán al visitar Pampita Online, donde le consultaron por las fuertes versiones de embarazo de su expareja.

Después de que Furriel contara que sigue en contacto con Eva, quien actualmente está en pareja con Eduardo Cruz, el hermano de Penelope, Pampita le comentó: “Dicen que está embarazada”. Rápidamente, el actor respondió: “Dicen eso”, y cuando la conductora le preguntó si sabía algo del tema, retrucó con un tajante “soy muy discreto”.

No obstante, al consultarle si le gustaría que Eva estuviera embarazada, Joaquín se explayó sobre sus buenos deseos para la actriz: “Si ella es feliz con eso, sí, por supuesto. Eva decidió vivir en Los Angeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en Los Ángeles y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento”.

Allí, Pampita comentó: “¡Es el mejor ex del mundo!”. Y Joaquín respondió entre risas: “Es que cuando terminé, terminé, y tengo buena onda. Por ahí por eso estoy solo, tengo tanta buena onda que termino solo”.

Por último, el actor que se encuentra protagonizando Hamlet se refirió a su situación sentimental actual: “Estoy en un muy buen momento de soltería, no voy a decir nada más. Estoy bien, tranquilo y no estoy forzando nada”.