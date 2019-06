El insólito pedido de un hombre tras invitar a tomar un trago a una chica

Una chica salió a tomar algo a un bar, un hombre la invitó a una copa y ella le dio su número de teléfono. Hasta ahí todo parece normal. Sin embargo, lo que le sucedió a Chlo Matthews es insólito.

La mujer compartió en su cuenta de Twitter la conversación que tuvo con el hombre al que le dio su número de teléfono. Primero, le envió un mensaje sin saber bien quién es y, cuando Chlo le confirmó que es la chica del vestido de la noche anterior, el desconocido le manda un texto que nunca hubiera pensado que iba a recibir.

“¿Me podrías hacer una transferencia del dinero que me costaron las bebidas que te compré anoche? Dado que no nos fuimos juntos a casa, no valió la pena, pero mi tiempo sí”. La captura de pantalla que Matthews realizó de su conversación con este desconocido habla por sí sola y se volvió viral.

El mensaje de Chlo Matthews, que estudia para ser técnica de emergencias, dice textualmente: “Un hombre me compró una bebida cuando salí anoche, le di mi número y… Chlo Matt se retira oficialmente de salir de noche”.

Miles de personas respondieron en las redes sociales el mensaje de Chlo y le dieron algunas ideas para responderle al hombre. Muchas coinciden en que le envíe una factura por el tiempo que pasó hablando con el chico y, de esa cantidad, le deduzca el precio de las bebidas, aunque también hay quien piensa que se trata de una broma. Por el momento, la protagonista no piensa volver a salir de noche.