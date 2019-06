La eutanasia que no fue: la joven holandesa había dejado de comer hasta morir

La muerte de Noa Pothoven causó conmoción en el mundo y hasta el Papa Francisco habló de ella. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la chica holandesa de 17 años no fue eutanasiada, como se informó en un primer momento, sino que murió en su casa el pasado 2 de junio tras dejar de alimentarse durante varios días, indicó el diario De Gelderlander. En un error de interpretación, medios de comunicación del Reino Unido habían difundido el caso como de "eutanasia legal" realizada con la asistencia médica de una clínica especializada. Sin embargo, no hay pruebas de que haya recibido ayuda para morir, indicó el diario The Guardian.

Pothoven había sido tratada durante varios años en múltiples instituciones por depresión severa y anorexia, y había realizado varios intentos de suicidio.

En su autobiografía "Ganando o perdiendo (Winning or learning)", la joven contó la lucha que llevó durante años contra la profunda depresión que le despertó los ataques sexuales que padeció a los 11 y 14 años, el primero en una fiesta escolar y el segundo en una calle de la ciudad de Elderveld. "Revivo el miedo, ese dolor todos los días. Siempre asustada, siempre alerta. Y hasta el día de hoy mi cuerpo todavía se siente sucio", escribió la joven.

Cuando tenía 16 años, acudió a una clínica en La Haya para preguntar si podía ser considerada para la eutanasia o el suicidio asistido, pero le contestaron que no, según informó en diciembre pasado el diario De Gelderlander.

"Consideran que soy demasiado joven para morir", dijo entonces Pothoven al diario. "Piensan que debería terminar mi tratamiento de trauma y que mi cerebro primero debe estar completamente desarrollado. Eso sería hasta que cumpla los 21 años. Esto me quebró, porque no puedo esperar tanto", indicó.

La joven comenzó entonces a alimentarse cada vez menos y a principios de este año dijo que no quería más tratamiento, según el diario. Le instalaron una cama de hospital en la casa de sus padres y comenzó a recibir cuidados paliativos. Según los informes, sus padres y médicos acordaron no alimentarla por la fuerza. En lo que ella llamó un "último mensaje doloroso" en Instagram, la joven contó que la semana pasada había "dejado de comer y beber” y que decidieron "dejarla irse, porque sus sufrimiento es inaguantable". Aprovechó los últimos días para despedirse de su familia y de sus seres queridos.

Cómo funciona la eutanasia en Holanda

La eutanasia, procedimiento con el que los médicos terminan la vida de una persona, y el suicidio asistido, donde los pacientes reciben los medios para acabar con su vida, son legales en los Países Bajos desde 2002. Sin embargo, para ser legal debe respetarse una serie de condiciones: el sufrimiento del paciente sea insoportable, sin perspectivas de mejora, y su solicitud debe hacerse voluntariamente .

El paciente también debe haber sido informado completamente de su condición, otro médico independiente debe estar de acuerdo con la solicitud, y un médico debe estar presente cuando se realiza el procedimiento. Para niños de entre 12 y 16 años, se requiere el consentimiento de los padres, indicó The Guardian.

Según las últimas cifras oficiales, en 2017 se le concedió la eutanasia a 6.091 personas en Holanda. Más del 80% eran personas con cáncer incurable, trastornos neurológicos, enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares. Solo el 1% tenía un trastorno psiquiátrico y solo uno era menor de edad.

Ante la conmoción que generó el caso, el ministerio de Salud holandés inició una "inspección sanitaria para verificar si es preciso abrir una investigación propiamente dicha sobre la muerte de la adolescente holandesa Noa Pothoven".

La inspección busca determinar "el tipo de cuidados recibidos por Noa y si hubo algún error" en los tratamientos suministrados. Al término de esta primera verificación, el ministerio decidirá si seguir con una investigación oficial.

La inspección será realizada la semana próxima "para dar tiempo a la familia de realizar el funeral y respetar su dolor en una situación muy difícil", agregó un vocero.