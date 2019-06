Alberto Fernández habló desde el hospital: "Estoy espléndido"

El precandidato presidencial Alberto Fernández resaltó esta mañana en diálogo con Radio Continental que los resultados de los estudios que le realizaron en el sanatorio Otamendi "fueron normales", pese a que le detectaron "una fuerte inflamación en la pleura" que le provocó "un dolor muy feo". Según el parte médico, Fernández presenta un “buen estado general” aunque se le detectó una inflamación que podría corresponder a “una obstrucción arterial subsegmentaria”, similar a una cicatriz, producto de un episodio que vivió en 2008.

"El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo", sostuvo el exjefe de Gabinete que competirá en las próximas elecciones presidenciales en la fórmula con la expresidenta Cristina Fernández.

Desde su habitación en la clínica, Fernández intentó disipar los temores sobre su estado de salud y aclaró que está "espléndido". "No me estresa la campaña", dijo también en diálogo con radio Continental.

“Me hicieron ecodopler en todos lados para ver cómo estaban las arterias y análisis de sangre y orina, un chequeo general. Todos los resultados fueron normales, no tuve ninguna embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal. Jamás tuve fiebre", agregó el candidato para aclarar la información falsa que circuló en las últimas horas.

Si bien el candidato reconoció que la actividad política "es desgastante", aclaró que la campaña no lo estresa "para nada". "Soy un hombre que vivió toda su vida haciendo esto. El descuido fue no haberle prestado atención a la tos todo este tiempo", dijo.

Se espera que Fernández abandone la clínica entre hoy y mañana, al finalizar todos los estudios recomendados por su médico de cabecera, Federico Saavedra. Desde el sanatorio aclararon que el ecocardiograma y otros estudios dieron un resultado normal.