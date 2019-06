Por la Intendencia de Recreo, se postularán siete precandidatos

A poco días de que se cumplan los plazos electorales para la conformación de alianzas o frentes que competirán en las próximas elecciones, son intensas las negociaciones en Recreo, departamento La Paz, en busca de poder arribar a consenso entre los 5 precandidatos que tiene el PJ para disputar la intendencia. Sumando los 2 precandidatos que presentará FCyS - Cambiemos, serán 7 los nombres que están en carrera para ocupar la administración comunal que, actualmente, está en manos del Roberto Herrera (FCyS -Cambiemos).

“En el peronismo de Recreo también hay internas, pero la diferencia está en que, en realidad, solo estamos dividido por estas precandidaturas a intendente, pero hay diálogo constante entre los compañeros. El objetivo es uno solo, porque en realidad nosotros queremos recuperar la Municipalidad de Recreo para el peronismo”, manifestó Aldo “Negro” Martínez quien, días atrás, presentó oficialmente su precandidatura.

En ese contexto, el dirigente recreíno dijo que se presentará por el espacio de la Renovación peronista, que lidera el actual senador por la Capital, Jorge Moreno.

“Represento a un grupo de jóvenes, a quien la Renovación peronista le abrió la puerta. No hay que olvidarse que muchas veces no nos dieron participación política y sabemos que hay gente que quiere hacer un cambio, pero no tenemos la oportunidad. En el interior, hay jóvenes con trabajo, militancia, pero las puertas no se abren. En esta oportunidad, debo destacar el rol político de la Renovación por haber permitido sumar al interior. El cambio aquí, en este pueblo, debe ser algo real y no es una estrategia política realmente necesitamos gente que tenga ganas de trabajar por los vecinos”, afirmó Martínez.

El precandidato a jefe comunal de Recreo alineado a la Renovación cargó duro contra la actual gestión del gobierno municipal en manos de la oposición y dijo que Herrera no cumplió con nada de lo que prometió en campaña.

“Somos un pueblo olvidado a nivel nacional, y nivel municipal tampoco se trabaja para la gente. Nosotros queremos que la juventud se involucre y que milite para ocupar espacios de construcción política”, concluyó Martínez.