Urtubey ratificó que será candidato a presidente

El precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, ratificó su postulación e invitó al titular de Consenso 19, Roberto Lavagna, a “competir en primarias abiertas para que la gente elija quién será el candidato de este frente” que se diferencia del kirchnerismo y de Cambiemos.

También, se refirió a la especulación sobre su posible precandidatura a vicepresidente en una fórmula con Lavagna y a la posibilidad de que la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal (Cambiemos), sea candidata también por Alternativa Federal.

Sobre un posible acuerdo con el exministro de Economía, el gobernador fue contundente: “Yo ratifico mi candidatura a presidente y vamos a estar en estas elecciones, ofreciendo una alternativa a los argentinos. Por eso, invito a que se sumen todas aquellas fuerzas que quieran integrar esta alternativa y estén por afuera de la grieta”.

Respecto la posibilidad de que Vidal vaya en una lista colectora de Alternativa Federal, Urtubey sostuvo: “Nadie habló conmigo de esa iniciativa. No me consta y no puedo opinar de eso”...