Se agudiza el conflicto de OSEP y piden la intervención de la gobernadora

Así lo hicieron saber desde la organización gremial que mantiene a los empleados con las medidas de fuerza con quite de colaboración, en tanto no se dé una respuesta favorable al pedido de un adicional que los beneficie.

Luz Rondán, representante del gremio SEOSEP, aseguró que “continuaremos con medidas de fuerza y mañana, (por hoy) se decidirá si la medida de fuerza se extiende una hora más”. Hasta el momento, se realiza el quite de colaboración por 6 horas.

A su vez, Rondán hizo referencia a declaraciones del director de OSEP, Julio Cabur, en relación a continuar con el diálogo y que había una propuesta realizada para cubrir con horas extras la modificación del adicional que no aprobó Hacienda. Dijo que “la propuesta de las horas extras no la aceptamos porque era algo ilegal. Él (por Cabur) propuso cumplir horas del mes de abril y mayo con esta metodología. Eso no aceptamos porque se requiere una resolución ministerial y debería provenir del Ministerio de Salud, porque dependemos de ellos… lamentablemente, solo para algunas cosas dependemos de ellos”.

Por otro lado, Julio Cabur hizo referencia a llegar a la instancia de convocar una conciliación obligatoria, “no podemos convocar una conciliación obligatoria porque no hay una propuesta para discutir. Hacienda ya rechazó el adicional o cual otro aumento fuera de las paritarias, que ya fueron en marzo. En este momento, estamos analizando la situación legal de las medidas de fuerza. Conocer si el gremio está legalmente constituido. No vemos la legalidad de paro de brazos caídos, ellos vienen, marcan y no hacen su trabajo. Hay una situación irregular ahí”.

A su vez, Cabur reconoció que existió un compromiso, una propuesta de otorgar el adicional que él había hecho y que fue rechazado por el Ministerio de Hacienda, por segunda vez y quedó sin efecto, pese a las actas firmadas con el gremio de los trabajadores.

Por otro lado, el titular de OSEP reconoció que existe un desfasaje en la actualización de un adicional y dijo que “hay que buscar cómo actualizarlo. La propuesta es cierta, pero hay que charlar, porque no se trata solo de un aumento. El adicional de OSEP en algún momento quedó desactualizado, hace muchos años, en el 2014. Se actualizó en el 2015 y se viene pagando. Quedó unos 7 puntos desactualizado y estamos viendo cómo llegar a los empleados con lo que les corresponde”.

En este sentido, Rondán dijo que “necesitamos la unificación y actualización de nuestros adicionales. Hay muchos organismos que lo utilizan, cuando es específico para los empleados de OSEP, como ser el caso de Contaduría General de la Provincia, Relaciones Institucionales Municipales, si bien están por decreto, no les correspondería”.

Y aclaró “necesitamos que se defina un nuevo decreto para el personal de OSEP, también que se actualice según la actualización del valor de la orden médica, como es hasta ahora, pero que excluya a otros organismos que tienen que tener su adicional que corresponda a la tarea que desempeñan”.

Ya es momento que el Ejecutivo provincial intervenga, que la gobernadora tome medidas para poder llegar a buen puerto. Está en manos de la señora gobernadora llegar a una solución, nosotros ya hicimos el pedido de modificación del adicional”, culminó.

Atención

Por otro lado, si bien la atención al público se vio afectada por las medidas de fuerza, hasta el momento se está atendiendo al público en general. Dentro de lo que se pudo observar, está habilitada una caja despachadora de órdenes, un auditor médico y una caja de cobro y largas colas de los usuarios.

En algunos sectores la atención es parcial.

En cuanto al quite de colaboración, Cabur dijo que “se trabaja normalmente con pequeños disturbios y solo está de paro un 20% o 30% en la casa central, y en todo el interior se trabaja de manera normal”, finalizó.