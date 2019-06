Incorporan al padrón a un millón y medio de nuevos electores

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó este martes 4 de junio que incorporó al padrón electoral a un millón y medio de nuevos electores, luego de que detectó que gran cantidad de jóvenes no figuraban en el listado provisorio publicado el 10 de mayo último. La actualización del padrón fue enviada a la Cámara Nacional Electoral (CNE) con vistas a las elecciones generales. "El Renaper envió la totalidad de las novedades registrales de actualizaciones de mayo que corresponden a los nuevos votantes, incluyendo las que ya se habían remitido y que no fueron correctamente recepcionadas", señaló el Renaper en un comunicado de prensa. Precisó que "este universo de nuevos electores está conformado por ciudadanos que cumplen 16 años hasta el 27 de octubre inclusive y que actualizaron su DNI hasta el 30 de abril pasado, fecha límite para la inclusión de esas novedades en los padrones".

Según explicaron fuentes del Renaper, esas novedades ya habían sido remitidas anteriormente pero la Cámara "las marcó con error pero sin especificaciones", por lo cual se volvieron a enviar. Desde el Renaper recordaron además que para poder votar se necesita llevar el último ejemplar del DNI, por eso se aconseja que quienes tramitaron su documento pero que aún no lo retiraron se acerquen a los centros de documentación o consulten dónde tienen que hacerlo en el 0800-9999-364. El plazo para reclamar por la no inclusión en el padrón provisorio debió ampliarse, ante la gran cantidad de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que no figuraban en el padrón provisorio publicado el 10 de mayo.

Los datos de los ciudadanos habilitados para participar del proceso electoral surgen del Renaper, que envía a la Cámara Nacional Electoral esta información para la elaboración de los padrones, primero el provisorio y luego el definitivo. Según se informó en la Cámara Nacional Electoral, tras el cierre del período para que los ciudadanos realizaran su reclamo, se advirtió que "muchísima gente, entre ellos jóvenes electores en gran cantidad, no habían iniciado reclamo" (Fuente www.perfil.com).