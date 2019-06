Vecinos se manifiestan por los terrenos del loteo Parque Sur

Vecinos que residen en terrenos usurpados en el loteo Parque Sur, se volvieron a manifestar esta mañana en reclamo a una solución a su situación. En la oportunidad, los manifestantes cortaron el tránsito en la esquina de calle Sarmiento y República, frente a Casa de Gobierno.

Una de las vecinas manifestó que realizaron la denuncia correspondiente a los dueños de los terrenos entregados entre los años 2013 y 2015, y que no los habitan, con el fin de que se les den de baja. Tras las notificaciones a los propietarios, algunos no se presentaron, por lo que podrían perder su beneficio si es que no justifican por qué no hicieron uso del terreno.

“Nos dimos con terrenos que fueron vendidos o cambiados por un bien. Ahora los dueños van de manera violenta y nos amenazan, hasta con armas, con sacarnos”, relató.

La mujer comentó además que ya se cumplieron los 15 días que les había pedido el director de Catastro Municipal, Pedro Monferrán, para evaluar los casos y encontrar una solución, pero a pesar del tiempo, aún no recibieron respuestas.