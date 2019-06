Horóscopo del día martes 4 de junio de 2019

ARIES - En este momento, la energía astral te empujará a cambiar tus maneras de comunicarte con los demás. En el trabajo o escuela, te dirán que necesitas hacer tu trabajo más conciso y explícito. Tómate el tiempo necesario para definir claramente tus capacidades y haz el esfuerzo para recomponerte antes de hablar o escribir cualquier cosa.

TAURO - Es posible que tal vez necesites iniciar a pensar en tus relaciones laborales. Te has conectado con ciertas personas en el trabajo sin pensar acerca de tus propios intereses. La energía astral de este día te ayudará a calmarte y a pensar las cosas antes de hacerlas. Para empezar, por qué no intentas descubrir por cuáles de tus relaciones vale la pena preocuparse.

GÉMINIS - Hoy te será necesario acudir a tu autocontrol para mantener la calma y la serenidad. Necesitarás de una buena dosis de autodisciplina. En el trabajo, te darás cuenta de que tienes menos tiempo de lo que habías pensado para terminar los proyectos en los que estabas trabajando. Aunque prosperes en situaciones con mucha presión, no te olvides de analizar bien las mismas, y de pensar las decisiones dos veces.

CÁNCER - Debido a la influencia actual, sentirás la necesidad de examinar concienzudamente los aspectos más materiales de tu vida. ¿Estás donde deseas estar? ¿Eres independiente financieramente? ¿Experimentas demasiada presión por tus preocupaciones financieras? ¡¿Por qué no intentas apoyarte un poco más en tu natural optimismo para comenzar con la aventura de tu vida?!

LEO - Las personas a menudo te han dicho que tiendes a ser una persona bastante posesiva. Es por eso que necesitas ser una pareja con la que sientas completa seguridad. Una vez que la encuentras, ¡no la dejas escapar! La energía celestial de este día te ayudará a poner algo de fe en tu pareja. Tu relación estará mucho mejor así.

VIRGO - Hoy, tendrás algunas dudas emocionales que tal vez necesiten de una respuesta. Dada la configuración planetaria de hoy, sentirás que necesitas atender los problemas de tus relaciones. ¿Realmente te has comprometido con tu pareja? ¿Toma tu pareja la relación seriamente? Es posible que desees estar nuevamente en el punto de partida, ya que estas dudas importantes no parecen molestarte.

LIBRA - Eres muy sensible a la seguridad emocional de las personas que te rodean. La orientación de este día te dará la oportunidad de analizar detenidamente las motivaciones que te llevan a ser tan sensible a las necesidades ajenas. ¿Piensas lo suficiente en ti? Sólo por una vez, ¿no te gustaría estar totalmente a solas en tu propio mundo? ¿Aunque sea por un día?

ESCORPIÓN - En general, no te agrada que te apuren. Hoy, tendrás todo el tiempo del mundo para pensar la mejor manera de utilizar tu tiempo y energía. El día de hoy te ayudará a pensar ya sea en cambiar algunos de tus hábitos, o en cambiar una situación que no es tan agradable como solía ser.

SAGITARIO - Quizás aún no te hayas dado cuenta cuán importante es tu independencia para ti. ¿Pero no has estado últimamente haciendo cosas por tu cuenta sin consultarlo con tus compañeros de trabajo primero? Algunas personas se pueden haber sentido un poco ignoradas, cosa que aporta tensión entre ustedes. Un poco de trabajo en equipo nunca hiere a nadie. Hasta puedes utilizar la ayuda de otras personas de vez en cuando.

CAPRICORNIO - Hoy, el día te ayudará a reconciliarte con el mundo en el que vives. Ahora, es tu responsabilidad cooperar en la construcción de tu futuro con los demás. Quizás estés poco feliz con cierto proyecto del trabajo. Aprovecha este día para comportarte menor agresivamente y pon una cara feliz.

ACUARIO - Has estado trabajando para la compañía de alguien por un tiempo. ¿No sería el momento de empezar a pensar en comenzar tu propio negocio? El día de hoy te encontrará pensando en todas las posibilidades. Puedes ser tu propio jefe, y no tendrás que depender de nadie sino sólo de ti. Quizás sea lo que has estado buscando durante toda tu vida.

PISCIS - La energía celestial te asegurará y ayudará a conseguir cualquier negocio que tengas a la vista. También traerá algunas preguntas acerca de tu satisfacción con tu carrera profesional o escuela. Es un buen día para olvidarte de las malas direcciones que tu vida ha tomado en los últimos días, y comenzar con el pie derecho y dirigirte hacia donde realmente quieres estar.