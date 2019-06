Para Fadel, aún hay tiempo de acercar posiciones en el radicalismo

A pesar que el enfrentamiento en las PASO entre el Movimiento Renovador y FAPRa con los sectores que integran la orgánica partidaria de la UCR parece ser un hecho, el presidente de la Convención radical, Luis Fadel, sostiene que aún existe la posibilidad de lograr un acercamiento antes de las elecciones primarias.

Si bien se lamentó que los “díscolos” radicales no asistan a la Convención, manifestó que ahora será el turno de que la Comisión de Acción Política (CAP), que creó el máximo órgano partidario, intente alcanzar el díalogo entre los sectores enfrentados.

“Hubiera sido una muy buena instancia que ellos estuvieran presentes en la Convención. Los invitó el presidente del partido (Alejandro Paez) y también fueron invitados a través de notificaciones por escrito. Esa instancia se perdió. Ahora tenemos otra instancia, que es la CAP, donde esperamos que se den estos canales de diálogo que no se vienen dando”, apuntó Fadel.

Respecto de la decisión de no incluir al Movimiento Renovador y al FAPRa en la Junta Electoral, el dirigente celeste explicó que “al no tener ellos convencionales, nadie hizo una moción presentando el pedido de ellos, así que la conformación de la Junta Electoral quedó de acuerdo a la nominación que se hizo en la convención. No obstante esto, si se presentan en las PASO se van a tener un representante en la Junta Electoral”.