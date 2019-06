Denuncian irregularidades en una de las fábricas inauguradas en abril en El Pantanillo

Ante un escenario crítico para el sector industrial, hace exactamente dos meses en Catamarca se conocía una noticia que generaba cierto alivio y por qué no, esperanza para la gran cantidad de desocupados que nacieron con los despidos de las fábricas.

Lo que había sucedido es que dos empresas nuevas se radicaban en el parque industrial El Pantanillo, generando nueva mano de obra, que si bien no era a gran escala, generaban un poco de alivio tras una seguidilla de despidos que sufrió la provincia.

Sin embargo, a dos meses de esa inauguración, una de las fábricas parece ser que no cumple con lo prometido y debido. Según el Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación (STIA), la empresa Ciudadela SRL, dedicada a la producción de insumos para heladerías, ni siquiera cumplió con pagar el mes de abril (fue inaugurada el 4 de ese mes) de manera completa a los trabajadores y estaría incumpliendo con muchas de las obligaciones que debería asumir como patronal. Incluso, desde el gremio, sostienen que mintieron a la hora de informarle al Gobierno respecto de la cantidad de mano de obra que iban a tomar, ya que solo ingresó la mitad de los trabajadores prometidos.

“Fue inaugurada con bombos y platillos y resulta que esta empresa está negreando a los compañeros, no respeta el salario del convenio colectivo nuestro, que dice que se le tienen que garantizar 25 días y 200 horas de trabajo y acá le están pagando las horas trabajadas nomás. Tampoco le respetan la media hora de descanso, no tienen vestuario, entre otras cosas que no cumplen como debería ser”, señaló, en diálogo con LA UNION, el tesorero del STIA, José Ocampo.

El gremialista indicó que ayer mantuvo un encuentro con los trabajadores de Ciudadela SRL “donde nos manifestaron un montón de puntos, entre ellos que están atrasados en los sueldos, que le están debiendo todavía parte del mes de abril porque cobraron solamente 8 mil pesos. Le deben también el bono de 5 mil pesos acordado para los trabajadores del sector, no les pagan los feriados y un montón de irregularidades”.

Respecto de la cantidad de trabajadores que tiene la planta, Ocampo señaló que son seis en la parte de la producción y si se suman los administrativos, son en total ocho, poco más de la mitad de los quince que la patronal había anunciado cuando se inauguró la planta. Desde el gremio, hicieron hincapié en este punto, debido a que la empresa recibe ayuda del Ministerio de Producción para “poder generar esta mano de obra, pero no están cumpliendo con lo que anunciaron de la cantidad de trabajadores.

Por este motivo, el próximo viernes, habrá una audiencia solicitada por el STIA ante la Dirección de Inspección Laboral para tratar todos estos temas porque “vinimos pidiendo reunión con la empresa, pero nos atendieron una sola vez y fue muy corta, porque dicen que no tienen tiempo”.