Los empleados de OSEP continuarían con las medidas de fuerza

Si bien desde la organización no pudieron confirmar si continuarán con el quite de colaboración, en el día de hoy, a primera hora de la mañana, 07:00 horas, realizarán una asamblea para definir las medida de fuerza.

Luz Rondán, delegada gremial, aclaró que les sorprendió las declaraciones del titular de OSEP, Julio Cabur, ya que habían arreglado otra cosa y les habían comunicado que la obra social contaba con los recursos para hacer frente al aumento que viene planteando.

Los empleados iniciaron ayer, nuevamente, el quite de colaboración que se extendió desde las 07:30 hasta las 13 horas, “esperábamos la firma del ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, pero no hay respuestas. Nos dijeron que estaba todo arreglado, que solo faltaba la firma del ministro, pero nunca llegó. No hubo posibilidades de diálogo. Nunca nos quiso atender en audiencia, como no somos importantes, no tenemos relevancia, no quieren solucionar el problema”, aclaró Rondán.

Por su parte, el titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Julio Cabur, reconoció que la propuesta de otorgar el adicional que había formulado el organismo fue rechazada por el Ministerio de Hacienda, por lo que la medida quedó sin efecto, pese a las actas firmadas con el gremio de los trabajadores de la OSEP.

Cabur, en tanto, adelantó en diálogo con Radio Valle Viejo que los abogados de OSEP “están analizando la situación para decidir cuál va a ser la actitud que asumirá el organismo. “No se puede hacer paro de brazos caídos. En este momento, estamos pensando más en los afiliados que en lo que están pidiendo los trabajadores”.

Asimismo, adelantó que en 24 o 48 horas se va a solucionar el conflicto.