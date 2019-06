Persiguió al ladrón que ingresó a robarle y terminó apuñalado

Un joven de 21 años resultó con una herida de arma blanca en su cuerpo al intentar darle alcance a un sujeto desconocido, que había ingresado a su casa con el fin de robarle.

Según la denuncia realizada por Kevin Flores, en el Precinto Judicial Nº 8, el hecho sucedió en su domicilio, sito en el barrio 48 Viviendas Norte.

Aproximadamente a las 0:15 de la madrugada del domingo, el mencionado se encontraba durmiendo en su domicilio cuando escuchó ladrar a los perros. Como los animales no se tranquilizaban, el joven decidió levantarse e ir a ver qué era lo que tenía tan alterados a los animales, observando salir del garage, que es de acceso libre desde la vía pública, a un sujeto para luego darse a la fuga.

Flores salió corriendo detrás de este y al darle alcance a unas cuadras e intentar detenerlo, el acusado giró y con un cuchillo que empuñaba en una de sus manos le asestó un puntazo en uno de sus brazos.

El hecho hizo que el joven, literalmente, soltara al frustrado ladrón, quien continuó con la huida a pie.

Producto del ataque del delincuente, Flores sufrió una herida profunda en el brazo, por lo que al regresar a su casa su familia llamó a la Policía y a la ambulancia del SAME, quienes lo asistieron. Afortunadamente, la lesión punzocortante no fue de gravedad, por lo que no era necesario su traslado al hospital.

En cuanto al ilícito, el joven recordó ante la Policía que el delincuente sería un sujeto conocido en el ámbito delictivo y en el barrio, de quien brindó su apellido. Sin embargo, hasta el momento, no se habría adoptado ninguna medida contra la libertad del sospechoso. La denuncia, finalmente, fue realizada por Flores en la Judicial Nº 8.