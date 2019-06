Morabito y los menores en locales bailables: “la principal responsabilidad es de los padres”

Así se expresó el juez de Menores Rodrigo Morabito a raíz del hecho que se denunció el fin de semana y que involucra a una menor que habría sido víctima de un abuso sexual a la salida de un boliche. El juez de Menores se refirió al hecho de abuso sexual que fue denunciado en la madrugada del domingo a la salida del boliche “Joy” que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años.

En este sentido, sostuvo en dialogo con Radio Valle Viejo que “la principal responsabilidad es de los padres, en muchas ocasiones, no en todas porque las generalizaciones no son buenas, no se educa autoritarismo sino con autoridad, pero en algunas circunstancias ni siquiera con autoridad”.

Además, planteó que “trataría de preguntarme si ni hija de 14 o 15 años, o mi hijo, a dónde van, para qué me piden permiso y en qué circunstancias, dónde se encuentran, y principalmente, con quien va a estar”. Por otra parte, evaluó que en los boliches “existe a todas luces la prohibición absoluta de que esté en ese lugar, alguien tiene la responsabilidad, pero también los padres tienen mucha responsabilidad”. “Todos nos quejamos de los chicos, que están pasados de alcohol, de otras cosas, que los fines de semana hacen desmadres, pero lucramos con los chicos, venden más bebidas alcohólicas, todo suma”, apuntó.