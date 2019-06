Volvió con el quite de colaboración en OSEP y la atención es restringida

En la mañana de este lunes, los empleados de OSEP se encuentran nuevamente con medidas de fuerza n reclamo por el aumento en el adicional por tareas específicas. Aún no recibieron el acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda, por lo cual no es aplicado.

De esta manera, los trabajadores decidieron volver con el quite de colaboración, pero esta vez se extenderá desde las 7.30 hasta las 13 horas, lapso en el que solo se atenderán urgencias, a personas con discapacidad, jubilados y embarazadas.

La delegada de la obra social, Luz Rondán, explicó que esperaron la firma del ministro de Hacienda Sebastián Véliz, sin respuesta alguna, por lo cual decidieron endurecer las medidas de fuerza. “No hay respuestas, nos dijeron que estaba todo arreglado, que solo faltaba la firma del ministro, pero nunca llegó, no hubo posibilidades de diálogo, nunca nos quiso atender en audiencia, como no somos importantes, no tenemos relevancia, no quieren solucionar el problema”, apuntó.