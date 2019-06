Sin “gestos de unidad”, el radicalismo ya piensa en definir candidaturas en las PASO

El fin de semana se realizó la Convención de la Unión Cívica Radical y el resultado del encuentro boinablanca profundizó las diferencias existentes entre los sectores que conducen el partido y aquellos que quedaron afuera tras la frustada elección partidaria que debía concretarse el año pasado.

Es que ante el pedido del Movimiento Renovador y el FAPRa de poder integrar la Junta Electoral del partido, la Convención rechazó la petición y pareció sepultar cualquier posibilidad remota de lograr un consenso entre todas las líneas del radicalismo de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En este sentido, se manifestó la diputada provincial y referente del FAPRa, Paola Bazán, quien sostuvo que el rechazo a que el guzmanismo y los renovadores integren la junta electoral es una oportunidad más que se desperdicia para acercar posturas de cara a una futura unidad del radicalismo.

En diálogo con LA UNION, la dirigente radical explicó que el resultado de la Convención no la sorprendió porque la reunión que mantuvieron el viernes con el presidente del máximo órgano partidario, Luis Fadel, hacía prever un desenlace como el que se dio. “Nosotros establecimos el contacto porque esperábamos que haya un gesto de ellos de darnos este lugar pero no se dio y tampoco nos sorprendió porque en el desarrollo de la conversación con Fadel, nos dimos cuanta cómo venían las cosas y cuál era la posición con respecto al tema”.

“También presentamos por escrito cuál era la posición y pretensión que teníamos nosotros como sector y como alianza con el Movimiento Renovador y todo desencadenó en que no vamos a tener participación en la Junta Electoral y que se conformó esta Mesa de Acción Política que nosotros habíamos pedido pero tampoco somos parte”, añadió.

Bazán se lamentó de que la conducción partidaria haya dejado pasar otra oportunidad para dar un gesto hacia los demás sectores y que la mentada unidad sea sólo discursiva pero no real. “Han sido varias las instancias que se perdieron donde se podría haber tenido un gesto si realmente se quiere la unidad o el trabajo conjunto como ellos vienen pregonando pero eso no se ve. Siempre se dice y se invita a la unidad pero al momento de tener gestos no se dan, no los vemos”, cuestionó la legisladora y agregó: “no creo que se llegue a dar un consenso”, de cara a las elecciones.

“Siempre se convoca a la unidad, a trabajar en conjunto. Están con el discurso de que si estamos todos juntos, se puede ganar y se puede sacar al gobierno de turno y sin embargo, cuando hay oportunidades de tener gestos de realmente trabajar para lograr la confianza necesaria para hacer un llamado en conjunto y lograr un consenso, la verdad que no se hace nada, todo lo contrario”, insistió.

Ante esta situación, Bazán dijo que se ven obligados “a redoblar los esfuerzos, lograr un armado en toda la provincia -junto a otros partidos que integran Cambiemos- y ponerse a consideración de la gente” en las PASO.