Gorosito: “Es una alegría salir campeón con estos pibes”

El entrenador del Tigre que hizo historia, Néstor Gorosito, habló con la prensa luego del triunfo ante Boca, en Córdoba.

Tras la gran final, en el que Tigre y Gorosito se sacaron la espina de la mala racha en finales, el entrenador dijo: “Es una alegría enorme salir campeones con un grupo tan bueno de pibes, pero no soy mejor entrenador ahora que salí campeón”.

Anteriormente, Gorosito había sido subcampeón con San Lorenzo en el Apertura 2003 y con Tigre en aquella polémica Sudamericana del 2012, en la que le dieron el partido ganado a San Pablo a pesar de que no se disputó el complemento. “Me comí una galletita cuando no se jugó el ST y nunca tuve nada que ver. Me hicieron cargo de algo que no tenía nada que ver”, recordó el deté, quien por ese entonces, tuvo que alejarse del Matador.

Sobre el descenso de categoría: “Queremos inventar cosas para sacar ventaja. El promedio se hizo para ventajar entre los poderosos y así estamos. El país también, con eso de que el fútbol es para vivos, así estamos”.