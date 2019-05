Messi: "Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con Argentina"

Lionel Messi puso en duda su presencia en el próximo Mundial Qatar 2022 e insistió con su obsesión de terminar la carrera "habiendo ganado algo con la Selección Argentina", lo que prometió "volver a intentarlo siempre" como "un mensaje de vida para los chicos" que lo idolatran.

El astro rosarino condicionó su asistencia a Medio Oriente a su condición física en ese momento, por lo que se concentró en cumplir su objetivo personal en la inminente Copa América de Brasil, al que Argentina acudirá "en una situación totalmente diferente" respecto de Rusia 2018, "con un equipo nuevo por un proceso de recambio".

"No sé si llego al Mundial de Qatar, ya pasaron varios y estuve cerquita de conseguirlo. Todavía falta mucho tiempo, hoy me encuentro espectacular pero tengo 32 años y no sé cómo voy a seguir. Más que nada por eso, ojalá que no tenga ninguna lesión grave", anheló en una visita al piso del canal Fox Sports.

Consolidado su retorno al equipo tras la Copa del Mundo del año pasado, Messi reafirmó su vocación de "levantarse y volver a intentar" la gloria con la camiseta argentina a pesar de los detractores.