Matías Morla escrachó a Dalma Maradona con una foto con fajos de dólares

La pelea de Matías Morla con Dalma y Gianinna Maradona no es nueva. Enfrentados por el juicio que Diego le hizo a Claudia Villafañe para reclamarle una importnate suma de dinero, las hijas de El Diez cuestionaron y se burlaron del abogado en más de una oportunidad desde las redes sociales.

Pero ahora el letrado realizó fuertes declaraciones en una entrevista con Intrusos, acusándolas directamente de sacarle plata al astro por interés, y la guerra se reavivó. “Diego está con un tema de un tratamiento médico. Tomamos con mucho asombro cuando trataron al padre de tonto, porque cuando le piden sumas en dólares de mucha cantidad que, como actriz y sin trabajar, una y otra hija no podrían tener jamás la cantidad de plata que tienen, tratar de tonto al padre y nada más acercarse para pedirle plata es muy triste. Por eso Diego está como está”, expresó en relación a la difícil actualidad que vive Maradona.

Como era de esperarse, Dalma estalló desde su cuenta de Twitter. “Vergüenza que le sigan dando cámara a ese abogado payaso con dientes postizos de plástico que le quedaron grandes! Voy a esperar a ver tu nota completa y después te voy a contestar punto por punto! VOS SOS LO PEOR QUE LE PASO A MI PAPÁ”, disparó, y agregó: "Mi hermana y yo pagamos las consecuencias de no haber querido 'ARREGLAR' con vos como lo hicieron tantos otros! Acá estamos! DECI LA VERDAD! DEJA DE INVENTAR COSAS! Deja de mentir teclado Yamaha!".

"Te fuiste a Miami a llevar a tu hija al recital de Ariana Grande y lo paga mi papá porque le decís que vas a tener reuniones", arremetió la hija mayor de Claudia. También desde Twitter, Morla fue letal con la respuesta: "No te confundas, el pasaje de mi hija lo pago yo, con la plata de mi trabajo. Vos deberás explicarle a la Justicia, de donde sacaste estos fajos de dólares", escribió junto a una imagen en la que se la ve a Dalma firmando unos documentos con varias pilas de billetes de la moneda estadounidense.

Enseguida, la mamá de Roma respondió que esa imagen se trataba de la venta de su casa: "De todo lo que nos acusaron JAMÁS pudieron comprobar nada! BASTA DE ACUSACIONES FALSAS y de llenarle la cabeza con mentiras a todos! Lo bajo que caes no tiene nombre! Te dolió lo del recital mostrás un momento privado como la venta de mi casa en un banco! No me afecta en nada tu foto porque no hago nada malo ni ilegal! Es solo una violación a la intimidad!".

Con tan duro cruce, la hora de las palabras parece cerca de llegar a su fin, y cada vez está más cercana la chance de que terminen enfrentados en los Tribunales. Esta historia aún no termina.

¡Mirá la foto!

Exitoina