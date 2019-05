Volvieron a manifestarse por los terrenos del loteo Parque Sur

En la jornada de ayer, vecinos que residen en terrenos usurpados en el loteo Parque Sur, se volvieron a manifestar en las oficinas municipales de calle Sarmiento.

En esta oportunidad, fueron atendidos informalmente en la vereda del municipio por el director de Catastro Municipal, Pedro Monferrán, quien escuchó las diferentes versiones de los hechos y solicitó a los vecinos un plazo de por lo menos quince días porque “ellos -por Catastro- están trabajando para resolver la situación”.

A su vez, los vecinos también plantearon el desalojo de algunos de ellos. Ante esto, el funcionario advirtió que tenía competencia con la policía y que se comunicaría con el fiscal municipal para evaluar cada caso.

Por otro lado, Monferrán reconoció que existe un descontrol por los terrenos baldíos que están ubicados en el Loteo Parque Sur y dijo que ya trabajan para poder reordenar, adjudicar o dar baja, según corresponda, y así poder solucionar este problema.

El funcionario municipal recordó que los problemas comenzaron hace dos años cuando se vencieron los plazos de los primeros propietarios y surgió el interés de quienes garantizaban su debido uso de forma inmediata.

“Es una situación compleja porque existe una gran cantidad de variables: por un lado, los adjudicados; por otro, estas personas que usurparon baldíos y, por otro lado, un compromiso de la Secretaría de la Vivienda de construir las casas para los primeros dueños. De acuerdo con la norma vigente, tienen tres años para hacer una construcción mínima dentro de los beneficios territoriales, considerando que se busca que la gente lo habite, pero muchos no cumplieron con este requisito. Entonces, los usurpadores piden los terrenos ante la falta de cumplimiento de este punto. Desde 2013 a este tiempo muchos no construyeron, entonces el año pasado comenzamos un proceso de notificación para que nos informen cuál es la situación, por qué no construyeron, y nos encontramos con que la gente no lograba que la Vivienda les construya la casa y tampoco hacerlo por sus medios”, explicó en diálogo con FM República.

Monferrán manifestó que en el Loteo Parque Sur existe un total de 720 terrenos entregados entre los años 2013 y 2015, de los cuales 300 están vacíos y son los que están siendo tomados por otras personas que piden la baja de los que no lo habitan. Tras las notificaciones a los propietarios, en su mayoría se presentaron, pero quienes no lo hicieron podrían perder su beneficio si es que no justifican por qué no hicieron uso del terreno.

“Hace tiempo comenzamos a entender que las personas que necesitan el lote realmente lo piden. Comenzamos a ver qué necesitaban pero en este proceso también vimos gente que pide para luego venderlos. Entonces es un proceso difícil. No queremos vulnerar los derechos de quienes son beneficiarios, pero ellos tenían una responsabilidad de construcción. Muchos tienen expediente en la Secretaría de Vivienda y esperan que les construyan la casa”, manifestó.

Finalmente y teniendo en cuenta que algunos de los usurpadores cuentan con un papel de terreno en trámite, Monferrán reconoció que dejaron de hacerlo y que a partir de ahora esperan un informe solicitado a la Secretaría de la Vivienda para conocer si les construirán o no las casas a quienes tienen expedientes, también que iniciaron un proceso de recolección de datos para conocer en profundidad cada caso.