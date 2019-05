La gobernadora y el presidente dejaron inaugurada la pavimentación de la Ruta 46

La gobernadora de la Provincia, Lucía Corpacci, junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, dejaron inaugurada ayer la Ruta Provincial N°46 que une Andalgalá - Belén, una obra largamente esperada por los pobladores de ambos departamentos.

En la ocasión, la Gobernadora destacó la importancia de la obra y señaló: “Es un anhelo histórico para Andalgalá y Belén”.

Luego de hacer un racconto de la obra, sostuvo que después de tanto esperar la Ruta Nº 46 “está a disposición de todos los catamarqueños”. Lucía también agradeció al Gobierno Nacional “por haber continuado esto que iniciamos en el 2011 y que nos va a permitir a los catamarqueños tener una conexión trasversal en el oeste que tanta falta nos estaba haciendo en nuestra provincia”

“Nuestras economías regionales quieren desarrollarse, necesitábamos este camino, nuestro desarrollo minero necesitaba este camino, nuestra producción necesitaba y nuestra provincia entera necesitaba este camino”, finalizó la gobernadora.

“Este es el camino”

Por su parte, el presidente Macri dijo que había que estar contentos por la obra que se finalizó “pero a la vez tenemos que aprender de todo este proceso, porque podemos hacer las cosas más rápido, necesitamos hacerlas más rápido porque muchos argentinos están esperando su oportunidad de progresar, de crecer, de desarrollarse a partir de un buen trabajo y para eso tiene que haber bases que funcionen. Entonces no puede ser que hayamos pensado 50 años tan solo en 50 kilómetros, algo no funcionó”.

En tono electoral y un tiro por elevación al kirchnerismo, el presidente dijo: “Hay algo que hemos venido a cambiar y está cambiando, obras que se prometen en un plazo, se empiezan y se terminan, se licitan de forma transparente y que alcanza para hacer muchas más obras. En este camino de trabajar en equipo, Provincia, Nación, Municipios, en decirnos la verdad, en sumar proyectos, en no quedarnos en el relato. Porque esto es progreso real”.

Tras mencionar que dialogó con Corpacci sobre la posibilidad de extender el Belgrano Cargas hasta Catamarca para que, a través del tren “pueda la producción de minerales y arena de Catamarca llegar al resto del mundo”, el jefe de Estado volvió a prometer -como lo hizo en su última visita en noviembre de 2018- la ampliación y modernización del aeropuerto Coronel Felipe Varela. “Así como le prometimos a la gobernadora que íbamos a hacer esta ruta en los plazos comprometidos, ahora nos hemos comprometido a ampliar y modernizar el aeropuerto porque tenemos más de un 70 % de pasajeros nuevos que están visitando Catamarca vía el aeropuerto y vamos a conectar a Catamarca con el resto del país”, anunció.

Por último, insistió en que las políticas emprendidas por su gestión son las correctas y pidió no volver al pasado, en alusión al kirchnerismo. “Hay un enorme futuro para todos los argentinos si no volvemos a caer en la tentación de buscar atajos, soluciones mágicas, parches. Ese es el camino que ya probamos durante décadas y no funcionó. Entonces, si queremos que todos los argentinos tengan acceso a las mismas oportunidades, si queremos realmente sacar de la pobreza a tantos argentinos que hoy la sufren, este es el camino, con estos valores, de esta manera”, concluyó.

Detalles de la obra

La obra se divide en dos secciones, con una longitud total de 51 kilómetros. Se inició el 16 de enero de 2017 y se finalizó el 16 de marzo de 2019. El monto total actualizado a marzo de 2019 es de $1.793.143.904,79. Además de elevarse la rasante original y de construirse base y sub-base se construyó una carpeta de rodamiento de 5 centímetros de espesor, con un ancho de calzada de 6,70 metros y banquinas enripiadas de 3:30 metros.

Consta de nueve puentes de entre 50 y 200 metros de longitud sobre los ríos Chaquiago, Ancho, Choya, Muschaca Este, Muschaca Oeste, Ensenada, Agua Grande, Suri y Quebrada del Cura. La obra también incluyó la construcción de 212 alcantarillas de distinto tamaño, de espaldones revestidos, gaviones y otras obras de defensa, limpieza de cauces, señalización horizontal y vertical; colocación de barandas metálicas y alambrado de toda la zona de camino.