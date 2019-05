Ayer se celebró el día Nacional de la Donación de Órganos

Desde el CAICA, realizaron actividades en el Día Nacional de la Donación de Órganos y destacaron la disminución de la lista de espera de órganos, por la cantidad de ablaciones que están realizando en lo que va del año.

Karina Tolosa, coordinadora del Centro de Ablaciones e Implantes de Catamarca (CAICA), señaló que “es muy importante el crecimiento que hemos tenido, porque es muchon tener cinco ablaciones multiorgánicas, en un año, en una provincia que no venía teniendo nada”.

Para Tolosa, todo esto tiene que ver con la concientización que el catamarqueño está teniendo en donar órganos y dijo que está creciendo por todo el trabajo que se está realizando para que más personas puedan llegar a tener una posibilidad de mejorar su calidad de vida.

“Donar es un acto de amor, de solidaridad, y recibir conlleva la gratitud. Estos gestos se abrazan para sembrar esperanza, al considerar que un solo donante puede salvar la vida de más de ocho personas”, reflexionó.

La donación y el trasplante de órganos son dos acciones orientadas a prolongar la vida de alguien. Muchas veces, la decisión de donar órganos genera la resistencia de los familiares frente al diagnóstico de muerte cerebral.

Al respecto afirmó que el tema es un poco difícil hasta que la gente toma conciencia de que con el diagnóstico de muerte cerebral clínico, no hay vuelta atrás. “A veces se confunde con el estado vegetativo, el paciente puede estar despierto, estar en coma, algo puede respirar, pero no es diagnóstico de muerte cerebral. No todos los pacientes con trauma craneoencefálico llegan a la muerte cerebral, a veces fallecen antes; es difícil encontrar un paciente con diagnóstico de muerte cerebral. En enero tuvimos el último”.