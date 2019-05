Vence hoy el plazo para hacer reclamos por no inclusión en el padrón electoral

Los ciudadanos que no aparezcan en el padrón provisorio tienen sólo 24 horas para hacer el reclamo. La semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) extendió el plazo hasta hoy miércoles 29 de mayo luego de varias denuncias de menores de 18 años que no habían sido incluidos en el listado. Según el organismo, los inconvenientes fueron producto de la entrega tardía por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) de los datos actualizados de 400.000 personas. La situación fue reconocida públicamente por el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, que afirmó en diálogo con TN que "muchos jóvenes que ingresaron a consultar el padrón no se encontraron dentro del mismo". Además, el organismo solicitó al RENAPER a través de un comunicado oficial que "adopte los recaudos para remitir en tiempo y forma las novedades registrales que constituyen los antecedentes legales necesarios para la oportuna actualización" del registro de electores.

Los reclamos podrán realizarse hasta hoy miércoles inclusive a través del sitio web www.padron.gob.ardesde cualquier punto del país, telefónicamente al 0800-999-72374, o de manera presencial en la CNE, ubicada en Leandro N. Alem 232, o en las secretarías electorales. Según informaron desde la CNE, independientemente de que se efectúen o no los reclamos, los 400.000 trámites faltantes serán incluídos en el padrón. "La Cámara Electoral va a hacer ingentes esfuerzos para lograr que el padrón definitivo refleje a todos aquellos que hicieron su trámite", dijo recientemente el subdirector de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mason. Sin embargo, reiteró el pedido de que cada ciudadano verifique si está o no en el listado y que quien no aparezca haga la denuncia correspondiente

En el padrón deberán figurar tanto los cambios de domicilio realizados hasta el 30 de abril de 2019 como los datos de los jóvenes de 16 años que hayan realizado el DNI nuevo y cumplan años hasta el 27 de octubre inclusive. Además, se puede solicitar la eliminación de fallecidos del listado. De acuerdo con el cronograma electoral, el 12 de julio se publicará el padrón definitivo y el 27 de ese mes se darán a conocer los lugares y mesas de votación para las PASO. Mientras tanto, el listado para las presidenciales de octubre será difundido el 27 de septiembre, y los electores sabrán dónde votar el 12 de octubre.