Moyano al Gobierno: "Seguiremos con los paros si sigue con estas políticas"

Se mostró expectante por el alcance de la medida de protesta. Apuntó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y hasta se permitió un chiste con su hijo Pablo. El jefe de los camioneros, Hugo Moyano, celebró en una conferencia de prensa la contundencia del paro, el quinto de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Mauricio Macri, que él presionó para que se realizara.

Acompañado de otros sindicalistas, Moyano analizó: "La contundencia de este paro demuestra el rechazo de los trabajadores a las políticas económicas que generan pobreza. Los camiones pararon todos menos el que manejaba Bullrich. Estos paros no se hacen por caprichos sino por necesidad". Y volvió a criticar a la ministra: "Bullrich dice lo que se pierde por un paro, pero no lo que los laburantes aportamos con el mínimo no imponible para que ellos paseen de un lado a otro".

Consultado sobre el futuro del movimiento obrero en las calles, el jefe camionero avisó: "No sé si será el último o anteúltimo paro si Macri sigue con estas políticas. Es difícil explicárselo a quien nunca pasó hambre y se la gastó en casinos. Ojalá entienda este mensaje". Y alentó: "La alternativa la tenemos en octubre: los trabajadores que se equivocaron en 2015 no lo volverán a hacer ahora".