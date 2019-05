Parte del radicalismo no quiere que “Lilita” les imponga el candidato a gobernador

Cuando resta menos de un mes para que venza el plazo de presentación de listas para las elecciones PASO y, a pesar de haber sido el primer dirigente de Cambiemos en lanzar su candidatura a gobernador, Rubén Manzi aún no logró el apoyo de los principales sectores del radicalismo. Peor aún, con el paso del tiempo pareciera ser todo lo contrario: los radicales quieren un candidato propio para competir por la gobernación.

Esta situación quedó plasmada nada más y nada menos que en la Convención Nacional de la UCR realizada el lunes, cuando le tocó hacer uso de la palabra al representante catamarqueño, Rolando Ibáñez. Ante sus pares de todo el país y la presencia de buena parte de los medios de prensa más importantes de Argentina, el dirigente radical le mandó un mensaje claro y contundente a la conducción de Cambiemos a nivel nacional y al diputado Manzi, en particular.

“Apelo a que esa Comisión (de Acción Política) que va a negociar con los otros integrantes de Cambiemos recuerde que no tiene que ser lo mismo que venía siendo hasta ahora. Nosotros queremos un radicalismo participativo que tome decisiones de gobierno”, planteó el radical catamarqueño, previo a introducir el rechazo a “la imposición” de un candidato en Catamarca.

“Tampoco queremos que se metan en nuestra provincia donde los radicales somos capaces de decidir por nosotros mismos, para que no nos pase lo que nos pasó en Córdoba. Acá, en Catamarca, tenemos uno de los candidatos impulsados por “Lilita” Carrió (en alusión a Manzi), cuando el radicalismo tiene el 95 por ciento de los votos de Catamarca.

Nosotros vamos a elegir quién nos parece que es el mejor candidato”, disparó.

Esta postura es compartida por buena parte de los sectores que conducen en la UCR. Sin ir más lejos, el mes pasado fue el propio presidente del Comité Provincia, Alejandro Páez, quien pidió provincializar la elección y dejar de buscar “bendiciones” en Capital Federal.

Declinaría la candidatura

Además de este claro mensaje enviado en la Convención Nacional de la UCR, ayer, desde sectores del radicalismo hicieron correr el rumor de que Manzi se bajaría de la candidatura a gobernador. Por este motivo, fue el propio referente de la Coalición Cívica quien salió a desmentir la noticia, aunque dejó abierta la posibilidad de que ante la falta de apoyo de dirigentes importantes, termine declinando su postulación.

Manzi dijo que para poder ser candidato se necesita contar con diferentes aspectos, entre los que mencionó cierto apoyo de la ciudadanía -con el que asegura que cuenta- y la consideración de la dirigencia nacional -que también da por hecha-.

Sin embargo, a la hora de mencionar otro requisito que considera clave, reconoció que aún no logró cumplirlo. “Es necesario que haya cierto acuerdo por lo menos con una porción del FCyS-Cambiemos que acepte mi candidatura porque yo solo no voy a ir, ni voy a ir solamente con la Coalición Cívica. Esto es un proceso que no se ha completado, o sea hoy no está todo el universo de factores alineado o en sintonía como para decir que ya hemos completado el proceso”, indicó.

En esa línea, agregó: “Estoy seguro de que nosotros podemos generar una candidatura potente pero eso no depende solamente de mi voluntad, también depende de la pondearación, valoración y decisión de otros dirigentes del Frente Cívico y Social. Eso supone que tiene que decantar alguna fuerza dentro de la dirigencia que se decida o esté convencida del aporte que yo tengo que hacer. Si eso no existe, yo no seré candidato pero está claro que la decisión está y yo estoy trabajando en esta dirección”.